Продлен арест жителю Ставрополья по делу о подготовке поджога военкомата

16 февраля 2023, 18:31

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Суд в Ставрополе на два месяца продлил срок ареста Михаилу Балабанову, подозреваемому в подготовке к поджогу военкомата.

"Кавказский узел" писал, что в Ставропольском крае в декабре был задержан 20-летний местный житель, подозреваемый в подготовке поджога военкоматов, как утверждает следствие, по поручению сотрудника украинской разведки. Уголовное дело возбуждено по статье о подготовке к теракту.

Жителю Ставрополья Михаилу Балабанову Ленинским районным судос на два месяца продлен срок ареста по делу о подготовке поджога военкомата, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Ранее защита оспорила арест Балабанова, однако суд 23 января отклонил ходатайство адвокатов, говорится в публикации.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, по 16 февраля в Волгоградской и Ростовской областях, а также на Кубани и в Дагестане произошли как минимум восемь попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев – поджог здания райадминистрации Зимовниковского района, который произошел 7 октября в Ростовской области – был квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте было предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата на улице Яна Полуяна в конце сентября. В Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

В Волгоградской области идет судебный процесс по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года, в его квартире прошел обыск. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. По оценке следствия, ущерб от поджога составил 1 миллион 22 тысячи рублей, 100 тысяч из них Сердюк возместил. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

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