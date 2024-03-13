Работа Новошахтинского нефтезавода остановлена после атаки дронов

13 марта 2024, 14:00

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Сбитые сегодня беспилотники упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По уточнённой информации, беспилотники упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщил в своем телеграм-канале Василий Голубев. "Погибших и раненых нет. Технологические объекты предприятия остановлены. Последствия уточняются", - написал он.

Напомним, 12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города.

9 февраля на Кубани произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском. Источники сообщили об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.

Ранее, 5 мая 2023 года, на НПЗ в поселке Ильский также произошел пожар после атаки беспилотника. 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском нефтезаводе на Кубани. Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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