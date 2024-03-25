Две ракеты сбиты в Ростовской области

25 марта 2024, 16:48

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Между Новочеркасском и Батайском сбиты две ракеты, выпущенные со стороны Украины, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, сообщили власти. Местные жители в соцсети отметили, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины,11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

Подразделения противовоздушной обороны "отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском", сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", - написал он в 16.00 мск в своем телеграм-канале.

Около 15.30 мск "пресечена попытка" украинской стороны совершить атаку "переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200", сообщило Минобороны. "Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в публикации, размещенной в 16.13 мск в телеграм-канале ведомства.

На территории Новочеркасска "около 15 минут назад" прозвучало два громких взрыва, сообщил в 15.50 мск в своем телеграм-канале глава администрации города Юрий Лысенко. "Специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано", - написал он, а позднее сделал репост публикации губернатора.

Напомним, в Ростовской области после начала военной операции на Украине периодически происходят инциденты с летающими объектами. Так, 13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города.

29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

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