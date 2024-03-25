Ростовская область подвергалась атаке беспилотников

25 марта 2024, 08:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины. 11 аппаратов перехвачены военными, сообщило Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Местные жители в соцсети рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников.

Сегодня ночью территорию Ростовской области атаковали беспилотники, выпущенные со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

"Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", – сказано в сообщении.

Напомним, после начала военной операции на Украине в Ростовской области периодически происходят инциденты с летающими объектами. В частности, 17 марта над территорией региона был сбит беспилотник. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но также были нейтрализованы. 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в ответ выказали недоверие.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.