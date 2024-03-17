Беспилотник сбит над Ростовской областью

17 марта 2024, 06:37

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Сегодня ночью над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны сбит беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Об уничтожении беспилотника губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", – написал он.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. В частности, 29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник.

20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

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