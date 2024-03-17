Беспилотник. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

17 марта 2024, 06:37

Беспилотник сбит над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны сбит беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев.

Об уничтожении беспилотника губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня утром в своем телеграм-канале.

"Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", – написал он.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. В частности, 29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы упал и взорвался беспилотник.

20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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