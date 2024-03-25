Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС

25 марта 2024, 05:44

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Сегодня ночью на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар, сообщили власти. Местные жители в соцсети отметили, что возгорание произошло после атаки беспилотников.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, причины возгорания на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, которое произошло сегодня ночью, выясняются.

Огонь был потушен силами работников станции, пострадавших нет, написал Голубев в своем телеграм-канале. "Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС", – отметил он.

Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске, в 53 километрах от Ростова-на-Дону, станция введена в эксплуатацию в 1965 году. Наряду с Ростовской АЭС она является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность – 2258 МВт, сообщил сегодня "Коммерсант".

Сегодня ночью в Ростовской области была, предположительно, отражена атака беспилотников на Новочеркасскую ГРЭС, передал паблик "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону 161" в соцсети "ВКонтакте". К посту прикреплено видео, на котором показана вспышка от взрыва. Действия происходят в темное время суток. Место, где они происходят, определить невозможно, так как на видео наложен специальный эффект, размывающий изображение.

Эта публикация на 05.40 мск набрала 8,1 тысячи просмотров и 23 комментария.

"Летели, мы слышали. Больше 10 раз ПВО сработало. Свет отключали и связи не было. Очень хорошо у нас было слышно. Сначала жужание в небе, потом вспышка и громкий хлопок. И так больше 10 раз. Мы живём в Донском. Если честно, было очень страшно и совсем не смешно", – написала Марина Веременникова.

"Пару взрывов слышно было, сам с Казачьих. Я как раз засыпал, потом проснулся от взрыва и было видно вспышки ПВО и свет моргал в квартире", – отметил Григорий Стороженко.

На 05.40 мск на сайте Минобороны нет сообщений относительно атаки беспилотников на Ростовскую область сегодня ночью.

"Кавказский узел" также писал, что после начала специальной военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. В частности, 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы. 15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие. 17 марта над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник.

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