Минобороны отчиталось о 50 сбитых дронах в двух регионах юга России

05 апреля 2024, 08:30

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Военные сбили сегодня 44 беспилотника, направленных в Ростовскую область со стороны Украины, еще шесть дронов сбиты на Кубани, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в Морозовском районе повреждена энергоподстанция в результате массированной атаки беспилотников, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его данным, силами ПВО было уничтожено "более 40 целей".

Сегодня ночью и рано утром пресечены атаки беспилотников самолетного типа, направленных со стороны Украины, сообщило Минобороны.

"Средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в Ростовской области и на Кубани после начала военной операции на Украине и ранее происходили инциденты с беспилотниками. Так, в ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС произошел пожар. Местные жители рассказали, что возгорание произошло после атаки беспилотников. Ростовская область подверглась массовой атаке беспилотников, выпущенных со стороны Украины,11 дронов были перехвачены, сообщило Минобороны.

13 марта системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Новошахтинску были сбиты три беспилотника. Они упали на территорию Новошахтинского нефтезавода, технологические объекты предприятия остановлены, сообщил в тот день губернатор.

В Краснодарском крае 17 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Один человек погиб. В результате атаки повреждены атмосферный и вакуумный блоки, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

В феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском на Кубани произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике. 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ. Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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