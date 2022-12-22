Беньяш* перед судом по делу о дискредитации армии указал на отсутствие лингвистической экспертизы

22 декабря 2022, 20:44

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Основанием для административного протокола по статье о дискредитации российских военных в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша* стали 10 постов из его Telegram-канала, содержащих пацифистские высказывания, однако суд не назначал лингвистическую экспертизу этих постов. На заседании в суде по этому делу, которое назначено на 23 декабря, адвокат будет защищать себя сам.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре силовики составили на Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии.В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а краевое управление Минюста потребовало потребовало лишить его адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Адвокат Михаил Беньяш* сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что основанием для составления протокола об административном правонарушении послужили 10 постов из его телеграмм-канала, где содержались пацифистские высказывания, сообщения о запрете употребления определенных слов в связи со специальной военной операцией на Украине, а также информация о погибших украинцах.

Беньяш* отметил, что еще в объяснении к административному протоколу он писал, что слова, которые силовики расценили как дискредитацию российских вооруженных сил "являются традиционным лозунгом пацифистов, требованием мира, то есть требованием прекращения совершения общественно опасных деяний, ввиду чего не могут являться общественно опасным поступком". "Это мои слова, и я не собираюсь отказываться от них", - заметил он.

Адвокат подчеркнул, что на заседании по делу о дискредитации российских военных, которое намечено ан 23 декабря в Ленинском суде Краснодара намерен защищать себя сам. По его словам, лингвистическая экспертиза его постов не была проведена. "При уголовном или гражданском деле такую экспертизу проводят в обязательном порядке. Здесь ее тоже должны проводить, но судьям лень ее назначать, поэтом обходятся так", - заявил он.

В случае вынесения приговора, а что он будет вынесен, Беньяш практически не сомневается, ему может грозить штраф, рассказал адвокат. "Формально это второе дело, но первое я в итоге оспорил и отменил в краевом суде, поэтому оно не считается"? - заявил адвокат. Заседание, по его данным, будет открытым.

Сочинский адвокат Сергей Костюк отметил, что Михаил Беньяш – не первый преследуемый таким образом в крае адвокат. "Подобные дела не часто, но возбуждаются", - заявил Костюк корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября в суд Краснодара повторно поступило дело адвоката Виталия Кацко о дискредитации российской армии из-за публикации в соцсети. 8 сентября Ленинский районный суд Краснодара назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, следует из решения, размещенного на сайте суда.

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* внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.