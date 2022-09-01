Полиция добилась пересмотра дела кубанского адвоката о дискредитации военных

01 сентября 2022, 23:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В суд Краснодара повторно поступило дело адвоката Виталия Кацко о дискредитации российской армии из-за публикации в соцсети. Ранее суд постановил прекратить его, однако полиция оспорила это решение.

Как писал "Кавказский узел", адвокату Виталию Кацко вменяли в вину дискредитацию российских военных из-за публикации в Instagram* плакатов пацифистского содержания. Кацко утверждал, что удалил свои высказывания еще до принятия закона о дискредитации армии. В мае суд постановил прекратить административное дело, прислушавшись к доводам адвоката о том, что закон не имеет обратной силы.

В Ленинский райсуд Краснодара повторно поступило дело о дискредитации армии в отношении адвоката Виктора Кацко из-за пацифистских постов в Instagram*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Принятое ранее судом решение о его прекращении опротестовала полиция, протокол вернули на новое рассмотрение, сообщили "Кавказ.Реалии"***.

Кацко заявил, что будет ходатайствовать о прекращении дела. "Там уже истекли сроки давности, заявляю ходатайство о прекращении дела по этому основанию", - пояснил адвокат.

Дело Кацко, обвиненного по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (о публичных действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил России), было передано судье 31 августа, следует из карточки дела на сайте Ленинского райсуда Краснодара. Отметим, максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф 50 тысяч рублей.

Комментариев МВД по Краснодарскому краю относительно решения о пересмотре дела по состоянию на 23.09 мск сегодня на сайте ведомства не опубликовано.

Напомним, Виталий Кацко в 2004 году окончил Кубанский государственный аграрный университет, работал в органах прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ, прошел путь от следователя до заместителя руководителя отдела. Проходил курсы повышения квалификации в ЕСПЧ, Международном уголовном суде, Международном суде ООН. В 2021 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии "Новые люди", получил более 6% голосов избирателей, говорится в его справке на сайте адвокатского бюро "Сила слова".

"Кавказский узел" также писал, что Виталий Кацко в 2013 году выступал защитником бывшего мэра Крымска Виталия Улановского по делу о халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения в июле 2021 года, когда в Крымском районе погибли 153 человека. Абинский районный суд 21 августа 2013 года приговорил бывшего главу Крымского района Василия Крутько к шести годам колонии, Владимира Улановского - к трем с половиной годам.

Виталий Кацко также выступал защитником Александра Стародубцева, сына анапского судьи Владимира Стародубцева, сообщило 20 июля 2020 года BFM.

20 марта 2019 года коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против судьи Стародубцева по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". 29 марта 2019 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Стародубцева, обнаружив ряд серьезных нарушений в его работе. С декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев вместе со своим родственником и знакомым требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей, пообещав передать эти деньги судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу о спорных земельных участках, заявили в октябре 2019 года следователи.

Суд признал Владимира Стародубцева виновным в покушении на мошенничество при принятии решения по делу о спорных земельных участках и приговорил его к 6,5 года колонии общего режима. Его сын Александр приговорен к шести годам колонии, а двоюродный брат судьи Геннадий Еременко - к 5,5 года.

Кацко также представлял интересы жителей поселка Российский, которые подали иск к администрации Краснодара с требованием о ремонте дорог на 15 улицах. Суд отказался удовлетворить иск, сообщил 13 апреля "Коммерсант".

В 2021 году Виталий Кацко претендовал на пост мэра Краснодара, он вошел в финальную пятерку кандидатов, пишет 15 ноября 2021 года "Интерфакс". На заседании Городской думы Краснодара мэром города был избран Андрей Алексеенко, говорится в публикации на сайте администрации Краснодара от 17 ноября 2021 года.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

** по решению Минюста России организация включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента"

***включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.