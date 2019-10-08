08 октября 2019, 22:23

Судья на Кубани задержан по делу о мошенничестве

Бывший судья Анапского районного суда Владимир Стародубцев подозревается в том, что вымогал более 60 миллионов у предпринимателя за содействие в принятии решения по делу о спорных земельных участках.

Как писал «Кавказский узел», 20 марта коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против судьи Стародубцева по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». 29 марта квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Стародубцева, обнаружив ряд серьезных нарушений в его работе. 

По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года Стародубцев вместе со своим родственником и знакомым требовал от предпринимателя 64 миллиона рублей. Деньги он обещал передать судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу о спорных земельных участках, утверждают следователи.

В феврале сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли передачу Стародубцеву 100 тысяч рублей, а также муляжа купюр на 29,9 миллионов рублей, сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте. Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в октябре 2019 года, из-за "длительной процедуры получения разрешения квалификационной коллегии судей Краснодарского края", отмечается в сообщении. Стародубцев задержан, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщило ведомство.

Комментариев от подозреваемого или его представителей относительно задержания и версии следствия не поступало.

Примечание:

"Процесс по делу судьи Мартыновой начался с требования закрыть его для СМИ", "Арбитражный суд Ростовской области сообщил о проверке действий судьи Чебановой", "Следствие заинтересовалось деятельностью ростовского судьи".

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