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13:00, 9 октября 2024

Дипломаты из пяти стран пришли поддержать Мельконьянца в суде

Григорий Мельконьянц. Фото: https://www.yabloko.ru/regnews/Moscow/2018/04/02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители посольств США и европейских стран пришли сегодня на заседание суда в Москве по делу сопредседателя движения "Голос"* Григория Мельконьянца, обвиняемого в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Сопредседатель движения "Голос"* Григорий Мельконьянц сегодня под конвоем был доставлен в Басманный суд Москвы на заседание по его уголовному делу, сообщает RusNews.

На заседание, помимо журналистов, пришла группа поддержки, в том числе дипломаты от посольств Польши, Германии, США, Великобритании, Франции. Кроме того, поддержать Мельконьянца пришел председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, пишет издание.

"Григорию Мельконьянцу вменяют связь с «нежелательной» Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO**). Мельконьянц свою вину не признает. Кроме того, его адвокаты обращают внимание на то, что все изъятые при обыске материалы относятся ко времени до 2015 года, а организация попала под запрет в 2021 году", - говорится в публикации издания.

В основу обвинения легли решения судов, штрафовавших за участие в нежелательной организации людей, которых они посчитали причастными к «Голосу». Григорий Мельконьянц отказался признавать вину, заявив, что не понимает суть обвинений, сообщает на своем сайте движение "Голос"*.

Ассоциация "Голос" когда-то была участником ENEMO**, но была ликвидирована судом в 2020 году, за год до признания ENEMO** нежелательной организацией, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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