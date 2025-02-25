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22:25, 25 февраля 2025

Мосгорсуд оставил под домашним арестом Романа Мурдиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты чеченского подростка Романа Мурдиева на продление домашнего ареста. Подросток нуждается в лечении, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев раскритиковал версию следствия по делу Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева. Дело подростка слушается в Савеловском районном суде Москвы, на заседании с 18 декабря 2024 года Мурдиев отказался признать вину. Солтаев ходатайствовал в суде о государственной защите для семьи Романа Мурдиева. По словам Мансура Солтаева, им поступает много угроз. 14 января суд в Москве оставил девятиклассника Романа Мурдиева под домашним арестом до 14 апреля. Омбудсмен Чечни заявил, что суд лишает подростка права на получение образования.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Подробнее о деле Мурдиева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на продление домашнего ареста Роману Мурдиеву, сообщил сегодня уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.

"Суд рассмотрел доводы сторон и, к сожалению, оставил решение первой инстанции без изменения, то есть Романа оставляют под домашним арестом. К сожалению, эта мера продлена до 14 апреля. На протяжении заседания все стороны внесли свои аргументы. Прокурор представил свою позицию, в то время, как мы, и сам обвиняемый Мурдиев, привели убедительные доводы в свою защиту. Каждый из выступающих старался донести до суда свою точку зрения, делая акцент на объективности и справедливости при рассмотрении дела", - рассказал он.

Солтаев отметил, что помимо права на образование нарушается и право подростка на охрану здоровья. "Учитывая, что у ребенка выявлен диагноз "порок сердца", ему сложно пройти плановое обследование и лечение, не говоря уже о необходимости посещения врачей, кардиологов, психологов и других узких специалистов", - заявил Солтаев.

Он добавил, что дальнейшее применение меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Мурдиева и воспрепятствование посещению им учебного заведения "является нецелесообразным и необоснованным с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации".

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния

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Автор: "Кавказский узел"

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