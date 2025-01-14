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16:56, 14 января 2025

Продлен срок домашнего ареста Романа Мурдиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве оставил девятиклассника Романа Мурдиева под домашним арестом до 14 апреля. Омбудсмен Чечни заявил, что суд лишает подростка права на получение образования.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев раскритиковал версию следствия по делу Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева. Дело подростка слушается в Савеловском районном суде Москвы, на заседании 18 декабря 2024 года Мурдиев отказался признать вину.  Солтаев ходатайствовал в суде о государственной защите для семьи Романа Мурдиева. По словам Мансура Солтаева, им поступает много угроз. 

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Подробнее о деле Мурдиева рассказывается в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

На сегодняшнем судебном заседании суд продлил домашний арест девятиклассника Романа Мурдиева до 14 апреля, сообщил сегодня уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев. "Школьник вновь лишен гарантированного Конституцией РФ права на обязательное получение среднего общего образования", - написал он в своем Telegram-канале.

"Сегодня суд поставил вопрос о возвращении уголовного дела  прокурору, в связи с тем, что после вынесения постановления о создании следственной группы 18 октября 2023 года, следователем не было вынесено постановление о принятии дела в производство. Также, согласно судебному постановлению, ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела было проведено с нарушениями", - заявил Солтаев.

Он также заявил, что "состояние здоровья Мурдиева ухудшилось", связав это с последствиями стресса на фоне уголовного дела. 

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния

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Автор: "Кавказский узел"

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