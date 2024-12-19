Солтаев попросил госзащиту для родственников Мурдиева

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Уполномоченный по правам человека в Чечне ходатайствовал в суде о государственной защите для семьи Романа Мурдиева. По словам Мансура Солтаева, им поступает много угроз.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев раскритиковал версию следствия по делу Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева. Дело подростка слушается в Савеловском районном суде Москвы, на заседании 18 декабря Мурдиев отказался признать вину.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Подробнее о деле Мурдиева рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев присутствовал в Савеловском суде Москвы 18 декабря вместе с адвокатом Романа Мурдиева. Он подал в суд ходатайство о предоставлении семье Мурдиевых, а том числе самому Роману, государственной защиты.

“Люди, не скрывая своих лиц, в социальных сетях угрожают ребенку и его родным”, - цитирует слова Солтаева “Грозный-информ”.

По словам чеченского омбудсмена, он и защита Мурдиева требуют “привлечь к ответственности всех комментаторов, которые оставляют негативные сообщения” в адрес подростка.

Адвокат юноши указал, что к ходатайству приобщены скриншоты комментариев с угрозами. Он добавил, что комментарии оставляли пользователи Телеграм под видео из материалов дела, запись признана вещественным доказательством. Солтаев, в свою очередь, добавил, что обратится в прокуратуру и следственные органы “для проверки комментаторов на экстремизм”.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния.

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