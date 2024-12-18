Мурдиев отказался признать вину
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Чеченский подросток Роман Мурдиев, за которого заступился Рамзан Кадыров, и часть других подсудимых по делу о хулиганстве отказались признать вину. Суд над несовершеннолетними проходит в Москве в закрытом режиме.
Как писал "Кавказский узел", 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что следствие, опубликовав видеозаписи драк в Москве, подтвердило, что версия следствия об участии Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева в других драках основана лишь на предположениях.
14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых.
Сегодня заседание суда по делу группы несовершеннолетних молодых людей, обвиняемых в хулиганстве, отложено на неизвестное время. Среди подсудимых - Роман Мурдиев, за которого заступился глава Чечни.
В зал суда даже родственники не допускаются
Все заседания по существу дела в Савеловском районном суде Москвы проходят в закрытом режиме. "Так как подсудимые несовершеннолетние. В зал суда даже родственники не допускаются", - сообщил корреспонденту источник в суде.
По словам одного из родственников Мурдиева, некоторая часть подсудимых частично признала свою вину, многие не признают вины, в том числе и Роман Мурдиев. "Сейчас суд на стадии судебного следствия. Обвинение предъявляет доказательства", - пояснил он..
Собеседник сообщил, что защита подсудимых подавала жалобы на препятствия в учёбе.
"Все жалобы, в которых просили разрешить посещать школу и продолжать обучение, были отклонены", - сказал он.
"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния. В ответ на заявление Кадырова Следком опубликовал видео с записями драк.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"