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20:35, 18 декабря 2024

Мурдиев отказался признать вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский подросток Роман Мурдиев, за которого заступился Рамзан Кадыров, и часть других подсудимых по делу о хулиганстве отказались признать вину. Суд над несовершеннолетними проходит в Москве в закрытом режиме.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что следствие, опубликовав видеозаписи драк в Москве, подтвердило, что версия следствия об участии Романа (также упоминается как Муслим) Мурдиева в других драках основана лишь на предположениях.

14-летний чеченский подросток Роман Мурдиев обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности Мурдиева. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых.

Сегодня заседание суда по делу группы несовершеннолетних молодых людей, обвиняемых в хулиганстве, отложено на неизвестное время. Среди  подсудимых - Роман Мурдиев, за которого заступился глава Чечни.

В зал суда даже родственники не допускаются

Все заседания по существу дела в Савеловском районном суде Москвы проходят в закрытом режиме. "Так как подсудимые несовершеннолетние. В зал суда даже родственники не допускаются", - сообщил корреспонденту источник в суде.

По словам одного из родственников Мурдиева, некоторая часть подсудимых частично признала свою вину, многие не признают вины, в том числе и Роман Мурдиев. "Сейчас суд на стадии судебного следствия. Обвинение предъявляет доказательства", - пояснил он..

Собеседник сообщил, что защита подсудимых подавала жалобы на препятствия в учёбе.

"Все жалобы, в которых просили разрешить посещать школу и продолжать обучение, были отклонены", - сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли критику Кадыровым глав силовых ведомств проверкой влияния. В ответ на заявление Кадырова Следком опубликовал видео с записями драк.

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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