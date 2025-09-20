Брат похищенного предпринимателя обвинил власти Южной Осетии в покровительстве похитителям

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале был похищен предприниматель Алан Маргиев. Следствие заявило о возбуждении уголовного дела по факту похищения и вымогательства, однако брат Маргиева обвинил руководство Южной Осетии в покровительстве организованной преступной группе, которая, как он утверждает, похитила Алана.

По данным Генпрокуратуры Южной Осетии, 6 сентября около 17.00 злоумышленники подъехали к дому Алана Маргиева на улице 8 июня в Цхинвале на автомобиле серебристого цвета. После короткого разговора один из них предложил ему сесть в машину. Потерпевший подчинился и был вывезен на северную окраину города.

"Там его около трех часов подвергали физическому насилию, требуя передать имущество в особо крупном размере. Злоумышленники завладели ключами от автомобиля стоимостью около шести миллионов рублей и затем высадили его у дома. Чтобы предотвратить угон, потерпевший проник в салон и сделал запуск машины невозможным. Один из подозреваемых задержан, остальные объявлены в розыск. Следственные органы проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств дела", - сообщила Генеральная прокуратура Южной Осетии 13 сентября в опубликованном видео-релизе.

Первые заявления семьи

На следующий день после похищения брат бизнесмена, полковник милиции Виктор Маргиев опубликовал пост в Instagram*, где заявил об ОПГ под руководством некоего Хоха Габараева. "Эта банда терроризирует жителей Южной Осетии, из-за нее многие предприниматели прекратили свою деятельность", - написал он, призвав пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

Когда автомобиль тронулся, я понял, что меня похищают, выпрыгнул и забежал во двор

В тот же день, утверждает Маргиев, сотрудники ОМОНа попытались его задержать. По его словам, к дому подъехало несколько внедорожников, из которых вышли 10-12 человек в гражданской и военной форме. На снятом видео видно, как возле дома стоят три женщины, а у ворот дежурят силовики. "Они усадили меня в машину, сказав, что хотят поговорить. Когда автомобиль тронулся, я понял, что меня похищают, выпрыгнул и забежал во двор. Позвонил лидеру партии "Единая Осетия" Ацамазу Бибилову, он сразу приехал. После разговора с ним сотрудники ОМОНа отступили", - рассказал он.

Позднее Маргиев узнал, что приказ о его задержании исходил от министра МВД Эрислава Мамиева. "В тот день по городу был объявлен план "Перехват". Меня преследовали за публикацию, зато ОПГ Габараева находится под защитой", - отметил он.

Маргиев был вынужден покинуть республику

15 сентября Виктор Маргиев сообщил, что покинул республику. "Я буду обращаться в компетентные органы России, чтобы предать огласке беспредел в отношении граждан РФ, проживающих в Южной Осетии", - написал он.

Сообщество "Записки цхинвальского партизана" и издание "ЧП Цхинвал" сообщили, что причиной бегства стали публичные обвинения в адрес президента Алана Гаглоева. «Дорогие сограждане! Всю свою сознательную жизнь я посвятил службе в правоохранительных органах. Мой долг – стоять на страже закона и защищать население от преступных элементов. Но действия ОПГ поощряются руководством страны", - цитировали местные издания Маргиева.

17 сентября Виктор Маргиев опубликовал также аудиозапись разговора своего отца Нодара Маргиева с помощником президента Южной Осетии Владимиром Ванеевым (имеется в распоряжении "Кавказского узла"). На записи Ванеев передает слова президента о готовности "быть на стороне семьи" и убеждает Маргиева-старшего лично встретиться с Гаглоевым.

"Лучше будет, если он скажет тебе это сам", - настаивает Ванеев, склоняя Нодара к визиту к президенту.

На вопрос отца, почему до сих пор не задержаны члены ОПГ, Ванеев отвечает, что "не имеет на это ответа", но подчеркивает, что важно, чтобы у его сыновей "не было проблем", поэтому встреча с главой государства необходима. "Я его помощник, но не надо доводить до худшего. Когда сам поговоришь с президентом, поймешь, в чем дело", - сказал Ванеев, на что Маргиев ответил согласием.

"Ванеев каждый день звонит моему отцу, пытаясь склонить его к встрече с президентом. На записи он намекает угрозами, что лучше будет для детей и самого отца, если тот явится. Но мой отец не является ни свидетелем, ни потерпевшим, и нет причин давить на него", - заявил позже Виктор Маргиев.

Законы Южной Осетии прикрывают преступную группировку, которая обложила данью предпринимателей

Он также выразил сомнение в расследовании. По его словам, уголовное дело возбуждено "по факту", а не против конкретных лиц, и в итоге его приостановят "за неустановлением виновных". "Через два месяца его приостановят, а формально закинут бумажку об объявлении розыска. Это подтверждает, что законы Южной Осетии прикрывают преступную группировку, которая обложила данью предпринимателей", - сказал он.

Эти заявления противоречат официальному пресс-релизу прокуратуры, где отмечалось, что один из подозреваемых задержан, а другие объявлены в розыск. В сообщении ведомства не указывались имена ни потерпевшего, ни подозреваемых, что Виктор Маргиев назвал признаком "формального возбуждения дела по факту", тогда как следствие утверждает, что личности преступников установлены.

Семья заявила о попытке вымогательства имущества

Виктор Маргиев утверждает, что похищение его брата связано с вымогательством у предпринимателей, которое, по его словам, давно практикуется под прикрытием властей.

"Моего родного брата, предпринимателя и гражданина РФ, похитили и увезли из дома в лес, где его истязали, вымогали деньги и машину. После того как я узнал о происшедшем, я обратился к нашему министру МВД, но сам попал в ловушку. [..] Они не дают предпринимателям работать, вымогают деньги, пытают тех, кто не поддается, увозят их в лес и жестко пугают", — заявил Виктор Маргиев корреспонденту "Кавказского узла".

Благодаря соседям и прохожим они не смогли меня увезти

По словам Маргиева, после его публикации в соцсетях лично министр МВД позвонил и потребовал удалить запись. "Я отказался. Через 30 минут ко мне приехали начальник ОМОНа с заместителями. Меня усадили в служебный автомобиль, якобы чтобы поговорить, но, когда машина тронулась, я выпрыгнул. Благодаря соседям и прохожим они не смогли меня увезти", - рассказал он.

По словам Виктора Маргиева, несмотря на возбужденное дело, с 6 сентября и до настоящего времени ОПГ Габараева продолжает действовать безнаказанно.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.