×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:29, 11 февраля 2026

Жители Котово сообщили о новых отключениях воды и отопления

Котово зимой. Кадр видео Kotovo_live https://vk.com/video-137671961_456242240

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В домах жителей Котово вновь наблюдаются перебои с подачей воды и отопления, а власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети. Юрист посоветовал жителям обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Котово рассказали, что в сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа. Особенно острая проблема наблюдалась у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами.

Жители Котово и ранее жаловались на проблемы с водоснабжением и отоплением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. Так, в середине октября 2025 года, несмотря на начало отопительного сезона, во многих квартирах не было отопления. В ночь на 1 января 2026 года в райцентре вновь отключали подачу воды, теплоснабжение и мобильную связь.

Жители Котово вновь сообщили корреспонденту «Кавказского узла» об отключениях тепло- и водоснабжения. Так, 10 февраля отопления не было в домах на улицах Северная, Сельская, Губкина, Мира, Свердлова, Зеленая, Мичурина, Бауцманская и Ангарская.

Ирина Здебская живет в доме № 4 по улице Свердлова. "Наш дом, как всегда, мерзнет. Сегодня [10 февраля] ждали комиссию по поводу отопления. Было вывешено объявление, чтобы жильцы были дома. Из всей комиссии был один человек. Представители администрации и теплосетей просто забили на проблему нашего дома», - пожаловалась она.

По словам женщины, в подвале их дома поставили насос, «но и он не справляется». «По два раза в сутки вызываем [работников ЖЭУ], чтобы слили [воду из системы] в подвале. Насос воздух закачивает. Часов на 12 его хватает. А с 5 на 6 февраля диспетчер ЖЭУ […] отказалась высылать дежурку. На улице -23 градуса, в квартире +15 с обогревателем», - сказала Здебская.

Женщина отметила, что каждый день ходит за водой «к дальнему колодцу» с санками. «По-другому никак. 21 век, называется. Каждый день и на 112, и в диспетчерскую звоню. Толку - ноль! Надо куда-то повыше, наверное, обращаться коллективно», - посетовала Ирина Здебская.

В районе Шумлянского парка из-за протечек из системы водоснабжения образовался пруд. Местный житель Андрей Иванов сообщил, что в реку Малая Казанка из прорванной трубы канализации около моста «стекают сбросные воды».

«Системы водоснабжения и канализации в Котово последний раз обновлялись до перестройки. Они изношены более чем на 90%. Если главный водовод пытаются как-то обновить, то при повышении давления в трубах городских сетей начинаются порывы. Всю зиму так. Чем холоднее на улице, тем чаще порывы. Котово - город коммунальной катастрофы, у нас так говорят», - сказал Андрей Иванов. Он отметил, что 10 февраля в квартиры "стала поступать вода, но она не питьевая, желтого цвета".

«Как мороз, так у них порыв. И теперь сиди без воды — ни помыться, ни умыться», - возмутился в чате «Общественный контроль города Котово» пользователь с ником Александр.

«Возле входа на территорию Водоканала сегодня работала техника, копали траншею», - сообщил администратор чата «Общественный контроль города».

На сайте администрации Котовского района нет информации о ходе ликвидации аварии на сетях тепло- и водоснабжения. Сотрудник администрации отказался по телефону беседовать с корреспондентом "Кавказского узла" на эту тему.

В январе два уголовных дела были возбуждены в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей городов и поселков Ростовской области. Люди жаловались, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Юрист Сергей Иващенко, оценивая ситуацию в райцентре Котово, отметил «явные нарушения конституционных прав граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания».

Согласно федеральному закону "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ), оказание услуг по водоснабжению населения «особенно в зимнее время в условиях морозов» - это «прямая обязанность городских и районных властей», пояснил он.

«Я не увидел на сайте районной администрации плана мероприятий по решению проблемы подачи питьевой воды в дома граждан. Нормы статьи 21 закона напрямую это требуют. Нет информации и о подвозе воды - что должно было быть сделано после суток отсутствия водоподачи», - сказал юрист.

Он порекомендовал жителям обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. По словам юриста, если водоснабжение и теплоснабжение в райцентре Котово не будет осуществляться долгое время в условиях сильных морозов, местным властям необходимо выйти с инициативой к областной власти о введении в городе режима чрезвычайной ситуации, согласно Федеральному закону № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Напомним, в новогодние праздники 2025 года жители Котово остались без воды из-за аварии, которая произошла 28 декабря 2024 года. Режим повышенной готовности, введенный в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. После восстановления водоснабжения в январе жители Котово жаловались на плохое качество воды.

11 июня 2025 года котовчан предупредили о предстоящем отключении воды на неопределенный срок, хотя к тому моменту в дома многих горожан вода не поступала уже три недели. 19 июня власти отчитались о подвозе воды в Котово на фоне очередной аварии - водоснабжение, по словам горожан, возобновилось только на два дня. 

В июле жители Котово призвали ввести режим ЧС. Они пояснили, что ремонтные бригады не успевают устранять аварии на изношенной водопроводной сети, а подача воды в дома на большинстве улиц прекращена.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:57, 11 февраля 2026
Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:49, 10 февраля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО
Павел Нестругин. Фото: администрация Урюпинска
11:58, 10 февраля 2026
Контрактник из Урюпинска убит в военной операции
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:27, 9 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Военный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:57, 9 февраля 2026
Военный из Камышина убит в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие с флагами на проспекте Руставели, 10 февраля 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika.
10 февраля 2026, 23:04
Активисты в Тбилиси вышли с плакатами под стены парламента

Интерьер суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда
10 февраля 2026, 20:33
Гражданин Узбекистана осужден за подготовку теракта на Ставрополье

Ахмат Кадыров. Фото: Telegram / K95
10 февраля 2026, 16:54
Ахмат Кадыров получил второе за месяц новое назначение

Аслан Трахов. Фото: Верховный суд Республики Адыгея
10 февраля 2026, 14:58
Аслан Трахов лишен судейской неприкосновенности

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше