Жители Котово сообщили о новых отключениях воды и отопления

В домах жителей Котово вновь наблюдаются перебои с подачей воды и отопления, а власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети. Юрист посоветовал жителям обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Котово рассказали, что в сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа. Особенно острая проблема наблюдалась у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами.

Жители Котово и ранее жаловались на проблемы с водоснабжением и отоплением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. Так, в середине октября 2025 года, несмотря на начало отопительного сезона, во многих квартирах не было отопления. В ночь на 1 января 2026 года в райцентре вновь отключали подачу воды, теплоснабжение и мобильную связь.

Жители Котово вновь сообщили корреспонденту «Кавказского узла» об отключениях тепло- и водоснабжения. Так, 10 февраля отопления не было в домах на улицах Северная, Сельская, Губкина, Мира, Свердлова, Зеленая, Мичурина, Бауцманская и Ангарская.

Ирина Здебская живет в доме № 4 по улице Свердлова. "Наш дом, как всегда, мерзнет. Сегодня [10 февраля] ждали комиссию по поводу отопления. Было вывешено объявление, чтобы жильцы были дома. Из всей комиссии был один человек. Представители администрации и теплосетей просто забили на проблему нашего дома», - пожаловалась она.

По словам женщины, в подвале их дома поставили насос, «но и он не справляется». «По два раза в сутки вызываем [работников ЖЭУ], чтобы слили [воду из системы] в подвале. Насос воздух закачивает. Часов на 12 его хватает. А с 5 на 6 февраля диспетчер ЖЭУ […] отказалась высылать дежурку. На улице -23 градуса, в квартире +15 с обогревателем», - сказала Здебская.

Женщина отметила, что каждый день ходит за водой «к дальнему колодцу» с санками. «По-другому никак. 21 век, называется. Каждый день и на 112, и в диспетчерскую звоню. Толку - ноль! Надо куда-то повыше, наверное, обращаться коллективно», - посетовала Ирина Здебская.

В районе Шумлянского парка из-за протечек из системы водоснабжения образовался пруд. Местный житель Андрей Иванов сообщил, что в реку Малая Казанка из прорванной трубы канализации около моста «стекают сбросные воды».

«Системы водоснабжения и канализации в Котово последний раз обновлялись до перестройки. Они изношены более чем на 90%. Если главный водовод пытаются как-то обновить, то при повышении давления в трубах городских сетей начинаются порывы. Всю зиму так. Чем холоднее на улице, тем чаще порывы. Котово - город коммунальной катастрофы, у нас так говорят», - сказал Андрей Иванов. Он отметил, что 10 февраля в квартиры "стала поступать вода, но она не питьевая, желтого цвета".

«Как мороз, так у них порыв. И теперь сиди без воды — ни помыться, ни умыться», - возмутился в чате «Общественный контроль города Котово» пользователь с ником Александр.

«Возле входа на территорию Водоканала сегодня работала техника, копали траншею», - сообщил администратор чата «Общественный контроль города».

На сайте администрации Котовского района нет информации о ходе ликвидации аварии на сетях тепло- и водоснабжения. Сотрудник администрации отказался по телефону беседовать с корреспондентом "Кавказского узла" на эту тему.

В январе два уголовных дела были возбуждены в связи с длительным отсутствием водоснабжения в домах жителей городов и поселков Ростовской области. Люди жаловались, что вынуждены были топить снег и покупать воду. Чиновники не обеспечили своевременное устранение аварии и допустили нарушения при подвозе воды, заявили следователи.

Юрист Сергей Иващенко, оценивая ситуацию в райцентре Котово, отметил «явные нарушения конституционных прав граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания».

Согласно федеральному закону "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ), оказание услуг по водоснабжению населения «особенно в зимнее время в условиях морозов» - это «прямая обязанность городских и районных властей», пояснил он.

«Я не увидел на сайте районной администрации плана мероприятий по решению проблемы подачи питьевой воды в дома граждан. Нормы статьи 21 закона напрямую это требуют. Нет информации и о подвозе воды - что должно было быть сделано после суток отсутствия водоподачи», - сказал юрист.

Он порекомендовал жителям обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. По словам юриста, если водоснабжение и теплоснабжение в райцентре Котово не будет осуществляться долгое время в условиях сильных морозов, местным властям необходимо выйти с инициативой к областной власти о введении в городе режима чрезвычайной ситуации, согласно Федеральному закону № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Напомним, в новогодние праздники 2025 года жители Котово остались без воды из-за аварии, которая произошла 28 декабря 2024 года. Режим повышенной готовности, введенный в связи с аварией лишь 2 января, был отменен 7 января. После восстановления водоснабжения в январе жители Котово жаловались на плохое качество воды.

11 июня 2025 года котовчан предупредили о предстоящем отключении воды на неопределенный срок, хотя к тому моменту в дома многих горожан вода не поступала уже три недели. 19 июня власти отчитались о подвозе воды в Котово на фоне очередной аварии - водоснабжение, по словам горожан, возобновилось только на два дня.

В июле жители Котово призвали ввести режим ЧС. Они пояснили, что ремонтные бригады не успевают устранять аварии на изношенной водопроводной сети, а подача воды в дома на большинстве улиц прекращена.