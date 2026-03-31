10:19, 31 марта 2026

Два бойца из Камышина убиты в военной операции

Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Мошков и Ярослав Сидоренко убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1737 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1735 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Дмитрий Мошков из Камышина, сообщило сегодня волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Мошков погиб 12 марта 2026 года. Ему навсегда останется 39 лет. У него остались дети и жена", - говорится в публикации.

Ранее издание сообщило, что в военной операции убит камышанин Ярослав Сидоренко. "24-летний парень погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Военнослужащий с позывным "Дейл" 8 октября 2025 года вышел на боевое задание в направлении населенного пункта Щербиновка и длительное время числился без вести пропавшим", - отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1737 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 27 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Виктор Краснощеков.

Участники СВО. Фото: Минобороны России Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Самолет на взлетной полосе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:59, 30 марта 2026
Сняты ограничения в аэропортах городов юга России
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:08, 30 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
Объявление в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:36, 30 марта 2026
Работа четырех аэропортов юга России приостановлена
10:58, 29 марта 2026
Офицер из Волгограда убит в боевых действиях
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:58, 29 марта 2026
Волгоградская область и Кубань оказались в зоне атаки БПЛА
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Справочник
«Армяно-мусульманская резня в Баку». Обложка русского еженедельного журнала «Огонёк» № 10. 1918 год. Источник: Егор Осин Трагические события марта 1918 года в Азербайджане ("День геноцида")

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Дети в чеченской школе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
31 марта 2026, 11:15
Школа и детсад в чеченском селе закрыты в связи с непогодой

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 22:59
Двое полицейских ранены при стрельбе в Дагестане

Михаил Саакашвили Фото: SaakashviliMikheil / Facebook (принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России)
30 марта 2026, 20:15
Саакашвили потребовалась медпомощь после падения

Анна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
30 марта 2026, 17:45
Правозащитники объявили сбор в помощь Анне Манькиевой

Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше