Два бойца из Камышина убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Мошков и Ярослав Сидоренко убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1737 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1735 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Дмитрий Мошков из Камышина, сообщило сегодня волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Мошков погиб 12 марта 2026 года. Ему навсегда останется 39 лет. У него остались дети и жена", - говорится в публикации.

Ранее издание сообщило, что в военной операции убит камышанин Ярослав Сидоренко. "24-летний парень погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Военнослужащий с позывным "Дейл" 8 октября 2025 года вышел на боевое задание в направлении населенного пункта Щербиновка и длительное время числился без вести пропавшим", - отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1737 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 27 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Виктор Краснощеков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.