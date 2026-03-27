Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Краснощеков из Камышина убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1732 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1731 бойцов из Волгоградской области.

О передаче посмертной награды семье рядового Виктора Краснощекова, убитого в военной операции, сообщила сегодня администрация Камышина.

Краснощеков посмертно награжден орденом Мужества, следует из публикации в Telegram-канале муниципалитета. Его возраст и детали биографии чиновники не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1732 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти бойца из Камышина сообщалось 20 марта. Тогда стало известно, что в военной операции убит Николай Иванюк.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов."Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.