Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

62-летний Рубен Арзуманян из Новоаннинского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1731 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1730 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 62-летний Рубен Арзуманян из Новоаннинского района, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

"Рубен Арзуманян подписал контракт с Минобороны РФ 12 февраля 2025 года и служил старшим стрелком во втором мотострелковом отделении. 10 мая 2025 года он погиб в зоне СВО", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1731 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Новоаннинского района сообщалось 3 марта Тогда стало известно, что в военной операции убит Александр Захаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.