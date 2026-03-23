Контрактник из Котово убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Гончаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1730 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1729 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 54-летний контрактник Виталий Гончаров из Котово, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого - муниципальное учреждение "ИАВ".

"Виталий Гончаров служил в звании младшего сержанта с позывным "Кувалда". В апреле 2025 года связь с ним прервалась. С того времени родные пытались выяснить его судьбу. О гибели бойца семья узнала в феврале. […] У Виталия Гончарова остались жена и 10-летняя дочь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1730 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Котово сообщалось в январе. Тогда стало известно, что в военной операции убит Алексей Кравченко.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.