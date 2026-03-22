Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Романовский из Михайловского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1729 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 21 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1728 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Иван Романовский из Михайловского района, сообщает волгоградское издание "Городские вести", учредитель которого – муниципальное учреждение "ИАВ".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1729 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Михайловского района сообщалось в марте 2025 года. Тогда стало известно, что в военной операции убит Константин Утешин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.