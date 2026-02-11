В Волжском эвакуированы жители поврежденного при атаке дронов дома

Дом в настоящее время оцеплен. Экстренные службы проводят обследование и оценку повреждений.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Волгоградской области произошла атака БПЛА на объекты "энергетической и гражданской инфраструктуры", заявил губернатор. В Волжском зафиксированы повреждения крыши в доме по улице Карбышева, на территории детского сада "Ягодка" упал беспилотник. Кроме того, произошел пожар на территории завода на юге Волгограда.

Жителей поврежденного после атаки БПЛА дома в Волжском Волгоградской области эвакуировали, а занятия в детском саду, на территорию которого упал беспилотник, решили отменить.

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводятся обследование и оценка повреждений», — следует из сообщения в своем телеграм-канале сообщила администрация города.

Территория между пятиэтажкой и детским садом оцеплена полицией и Росгвардией. Детей временно принимают в соседнем учреждении — детском саду №89 «Огонёк». Подъезд обследуют коммунальщики, сообщает издания «Новости Волгограда.ру».

«Когда [беспилотник] упал, у нас даже люстра затряслась, — приводит издание слова жителя пострадавшего дома в Волжском.