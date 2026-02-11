×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:33, 11 февраля 2026

В Волжском эвакуированы жители поврежденного при атаке дронов дома 

Служебные автомобили возле дома в Волжском. 11 февраля 2026 г. Фото: novostivolgograda.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дом в настоящее время оцеплен. Экстренные службы проводят обследование и оценку повреждений. 

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в Волгоградской области произошла атака БПЛА на объекты "энергетической и гражданской инфраструктуры", заявил губернатор. В Волжском зафиксированы повреждения крыши в доме по улице Карбышева, на территории детского сада "Ягодка" упал беспилотник. Кроме того, произошел пожар на территории завода на юге Волгограда.

Жителей поврежденного после атаки БПЛА дома в Волжском Волгоградской области эвакуировали, а занятия в детском саду, на территорию которого упал беспилотник, решили отменить.

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводятся обследование и оценка повреждений», — следует из сообщения в своем телеграм-канале сообщила администрация города. 

Территория между пятиэтажкой и детским садом оцеплена полицией и Росгвардией. Детей временно принимают в соседнем учреждении — детском саду №89 «Огонёк». Подъезд обследуют коммунальщики, сообщает издания «Новости Волгограда.ру».

 «Когда [беспилотник] упал, у нас даже люстра затряслась, — приводит издание слова жителя пострадавшего дома в Волжском.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
07:24, 11 февраля 2026
Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции
02:57, 11 февраля 2026
Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников
21:21, 10 февраля 2026
Боец из Калмыкии убит на Украине
18:56, 10 февраля 2026
Житель Кабардино-Балкарии обвинен в реабилитации нацизма
17:49, 10 февраля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО
Все события дня
Новости
Задержание подозреваемого в стрельбе у техникума в Анапе. 11 февраля 2026 г. Скриншот видео Телеграм-канал Baza
14:55, 11 февраля 2026
Человек погиб в результате стрельбы у техникума в Анапе
Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:04, 11 февраля 2026
Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 
Ахмат Кадыров. Фото: министерство Чеченской Республики по делам молодежи
13:04, 11 февраля 2026
Пользователи Facebook* высмеяли новое назначение Ахмата Кадырова
Азер Гасымлы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaproseno-nakazanie-azeru-gasymly-635449
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
Сергей Симоненко. Фото: МЧС России
11:11, 11 февраля 2026
Прокуратура потребовала переноса процесса по делу Симоненко
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
11:37, 10 февраля 2026
Ветер с Апшерона
Американский Южный Кавказ
Фото
16:38, 7 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Ни воды, ни тепла. Нальчик пережил коммунальный коллапс
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 февраля 2026, 14:04
Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 

Азер Гасымлы. Фото: APA https://ru.apa.az/incident/zaproseno-nakazanie-azeru-gasymly-635449
11 февраля 2026, 12:02
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения

Сотрудник полиции стоит рядом с мужчиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 февраля 2026, 10:10
Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

Протестующие с флагами на проспекте Руставели, 10 февраля 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika.
10 февраля 2026, 23:04
Активисты в Тбилиси вышли с плакатами под стены парламента

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше