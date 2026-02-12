×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:59, 12 февраля 2026

Участники студенческого марша присоединились к протесту на проспекте Руставели

Участники акции на проспекте Руставели, 12 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Студенты государственного университета Илии вышли на акцию протеста против реформы образования и провели марш от здания вуза до парламента Грузии. У парламента они присоединились к участникам ежедневной акции протеста, которая проходит в 442-й день подряд. 

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля, в 441-й день непрерывных акций, участники собрания на проспекте Руставели провели у парламента пикет в поддержку политзаключенных. 

Ежедневному собранию сторонников евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели сегодня предшествовала акция протеста студентов возле здания университета Илии. Студенты, как и руководство вуза, выступили против решения правительства о сокращении факультетов и бюджетных мест в университете. 

В результате решения правительства университет потеряет 90% своих программ и 90% своих студентов, что означает "фактическое закрытие одного из самых успешных университетов страны", заявил заместитель ректора Георгий Гвалия. 

"Мы намерены всячески сопротивляться этому решению, поскольку считаем его нелегитимным. Оно противоречит Конституции Грузии, и мы будем использовать любые правовые механизмы, как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы доказать свою правоту", - приводит его слова "Новости-Грузия". 

Во время акции студентов возле университета Илии было мобилизовано большое количество полицейских. "Мы собрались здесь, потому что "Грузинская мечта" оскорбила нас. Сегодня они предприняли самый антинациональный шаг, на который только были способны", - приводит выступление студента Александра Ригвавы на демонстрации Netgazeti. 

Протестующие студенты с лозунгом: "Защити Грузию, защити образование!" прошли маршем от университета до здания парламента на проспекте Руставели, присоединившись к участникам ежедневной акции с требованием освобождения политзаключеннных и назначения новых выборов в парламент. Во время марша они использовали разноцветные дымовые шашки, передает Publika. 

Возле парламента студенты продолжили свою акцию, при этом полицейские призывали активистов разойтись и не блокировать движение, отмечает Interpressnews. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:27, 12 февраля 2026
Суд арестовал двух подростков по делу о стрельбе в Анапе
19:42, 12 февраля 2026
Житель Нальчика осужден за попытку подрыва вокзала
03:08, 12 февраля 2026
11 военных из Ростовской области убиты на Украине
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
Все события дня
Новости
22:45, 12 февраля 2026
Пленный боец из Грузии приговорен в Донецке к пожизненному сроку
21:15, 12 февраля 2026
Россия озвучила желание восстановить ж/д сообщение с Грузией через Абхазию
Ника Гварамия. Скриншот фото Publika от 12.02.26, https://publika.ge/8-tviani-patimrobis-shemde-gvaramia-tavisufalia/
20:18, 12 февраля 2026
Ника Гварамия вышел на свободу после восьми месяцев заключения
Участница акции в Тбилиси держит плакат в поддержку Анастасии Зиновкиной. Скриншот фото: MO SE / Facebook.
23:49, 11 февраля 2026
Сторонники евроинтеграции у парламента Грузии поддержали Анастасию Зиновкину
Кадр судебного заседания Зиновкиной и Грибуля в Тбилиси. Фото: Publika / https://publika.ge/sasamartlom-ar-daakmayofila-shuamdgomloba-saapelacioshi-zinovkina-gribulis-saqmis-tarjimnebis-dakitkhvaze/
22:43, 11 февраля 2026
Суд отказал в повторном допросе переводчиков по делу Грибуля и Зиновкиной
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в програме Copilot
12 февраля 2026, 17:45
Адвокаты Мовлаева столкнулись с запретом пикетов в его поддержку

Затонувший танкер возле Анапы. Фото: МЧС России/Telegram
12 февраля 2026, 15:57
Правительство выделило 5,8 миллиарда на ликвидацию затонувших танкеров близ Анапы

Временная табличка на доме Политковской сорвана. 12 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80316
12 февраля 2026, 13:57
Временная табличка на доме Политковской сорвана в одиннадцатый раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ
12 февраля 2026, 05:05
Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше