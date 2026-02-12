Участники студенческого марша присоединились к протесту на проспекте Руставели

Студенты государственного университета Илии вышли на акцию протеста против реформы образования и провели марш от здания вуза до парламента Грузии. У парламента они присоединились к участникам ежедневной акции протеста, которая проходит в 442-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля, в 441-й день непрерывных акций, участники собрания на проспекте Руставели провели у парламента пикет в поддержку политзаключенных.

Ежедневному собранию сторонников евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели сегодня предшествовала акция протеста студентов возле здания университета Илии. Студенты, как и руководство вуза, выступили против решения правительства о сокращении факультетов и бюджетных мест в университете.

В результате решения правительства университет потеряет 90% своих программ и 90% своих студентов, что означает "фактическое закрытие одного из самых успешных университетов страны", заявил заместитель ректора Георгий Гвалия.

"Мы намерены всячески сопротивляться этому решению, поскольку считаем его нелегитимным. Оно противоречит Конституции Грузии, и мы будем использовать любые правовые механизмы, как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы доказать свою правоту", - приводит его слова "Новости-Грузия".

Во время акции студентов возле университета Илии было мобилизовано большое количество полицейских. "Мы собрались здесь, потому что "Грузинская мечта" оскорбила нас. Сегодня они предприняли самый антинациональный шаг, на который только были способны", - приводит выступление студента Александра Ригвавы на демонстрации Netgazeti.

Протестующие студенты с лозунгом: "Защити Грузию, защити образование!" прошли маршем от университета до здания парламента на проспекте Руставели, присоединившись к участникам ежедневной акции с требованием освобождения политзаключеннных и назначения новых выборов в парламент. Во время марша они использовали разноцветные дымовые шашки, передает Publika.

Возле парламента студенты продолжили свою акцию, при этом полицейские призывали активистов разойтись и не блокировать движение, отмечает Interpressnews.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".