Суд в Чечне назвал дату заседания по ходатайству Титиева

21 мая 2019, 14:46

Шалинский горсуд Чечни рассмотрит заявление об условно-досрочном освобождении главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева 31 мая, сообщили в суде. Решение об УДО принимается на основании характеристики от руководства колонии и заключения прокурора, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Оюб Титиев был признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу в надежде на условно-досрочное освобождение в мае. Сегодня стало известно, что адвокат Титиева подал ходатайство о досрочном освобождении.

Оюб Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором Титиеву ПЦ "Мемориал" представил 10 фактов, свидетельствующих о фальсификации уголовного дела. Суд над Титиевым продемонстрировал все пороки российского правосудия, прокомментировала приговор директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований.

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Оюба Титиева назначено на 31 мая. "[Ходатайство] поступило. Дата рассмотрения - 31 мая", - со ссылкой на представителя Шалинского горсуда Чечни сообщает сегодня ТАСС.

Решение об УДО будет принимать суд на основании характеристики, данной руководством колонии, а также по решению прокурора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Титиева Петр Заикин. "Я рассчитываю на то, что суд, представители надзорного ведомства и исполнительной власти будут руководствоваться гуманными соображениями. УДО будет справедливым… [Титиев] ведет себя хорошо, устава не нарушает. Нет смысла держать в тюрьме пожилого человека, тем более у которого есть маленький ребенок", - сообщил Заикин.

По его словам, состояние здоровья Титиева не вызывает опасений. "[Правозащитник чувствует себя] для своего возраста удовлетворительно, однако это не здоровье олимпийского чемпиона. Полагаю, что нахождение в СИЗО и колонии сказывается на здоровье отрицательно", - считает Заикин.

На сайте Шалинского горсуда Чечни на 14.35 мкс сегодня нет информации о назначении даты рассмотрения ходатайства Титиева.

Отметим, что ранее защита Титиева заявила, что глава грозненского "Мемориала" сможет просить об условно-досрочном освобождении через семь недель, если не обжалует приговор. УДО позволит ему продолжить работу в Чечне или любом другом регионе России, рассказали адвокат Петр Заикин и член правления "Мемориала" Олег Орлов.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.