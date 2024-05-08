Чиновники и силовики отреагировали на избиение детей тренером из Дагестана

08 мая 2024, 19:36

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Тренер из Карабудахкента Алаутдин Атаев, избивший детей на соревнованиях в Оренбургской области, находился там как родитель, он будет отстранен от всех соревнований, сообщили в федерации борьбы. Силовики отчитались о проверке случившегося.

Как писал "Кавказский узел", тренер из Карабудахкента избил двух спортсменов-подростков за неудачное выступление на спортивных соревнованиях, рассказал министр спорта Дагестана. Видео с избиением подростков вызвало широкий резонанс в соцсетях.

Ролик, на котором показано, как Алаудин Атаев избивает подростка, был опубликован сегодня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "ЧП Кавказ, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия, КБР". На кадрах показан спортзал, в котором проходят соревнования, в нем много подростков и взрослых. Мужчина нанес удар ногой мальчику в красной спортивной форме, который шел перед ним. Далее показано помещение, где на полу лежит другой подросток – в синей спортивной форме. Около него стоит мужчина, он нанес сильный удар ногой подростку в голову. Подросток закрывает голову руками и плачет.

Житель села Карабудахкент Арсен сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что тренер Алаутдин Атаев избил на соревнованиях своего сына. По его сведениям, ребенок сильных травм не получил.

Житель села подтвердил, что Атаев проводил частные занятия, как он в качестве тренера мог выехать на официальные соревнования, неизвестно.

В администрации Карабудахкентского района сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в курсе данного инцидента. "Алаутдин Атаев в детско-юношеской спортшколе Карабудахкента тренером никогда не работал. Он тренирует в основном своих родственников в частных спортзалах. Для участия в официальных турнирах спортсмены из села не выезжают без сопровождения своих тренеров", - рассказал представитель администрации.

В Федерации борьбы Дагестана сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что здесь проводится проверка по факту избиения спортсмена. В федерации подтвердили, что инцидент произошел на официальных юношеских соревнованиях в Оренбургской области.

Представитель федерации рассказал, что Алаутдин Атаев не является лицензированным тренером. Он поехал на соревнования в качестве родителя, а избитый мальчик приходится ему сыном. "Будут приняты все меры, чтобы полностью отстранить Атаева от всех спортивных соревнований в любом качестве. Конкретное решение будет принято после встречи с ним", - сообщил представитель федерации борьбы.

Прокуратура Оренбургской области сообщила, что установлен "контроль за проведением процессуальной проверки". "Прокуратуре района предстоит оценить законность принятого процессуального решения, а также полноту и своевременность действий ответственных за проведение спортивного мероприятия лиц", - сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Оренбургской области.

На случившееся отреагировало и управление Следкома России по Оренбургской области, сообщив, что по поручению главы Следкома России Александра Бастрыкина "организовано проведение процессуальной проверки по данному факту". "Главе ведомства будет представлен доклад о проверке обстоятельств избиения тренером несовершеннолетнего воспитанника в Оренбургской области. Следователями устанавливаются все обстоятельства, изложенные в публикации, после чего будет дана правовая оценка соблюдению законодательства в сфере предоставляемых несовершеннолетним услуг", - сообщили в СК региона.

Юрист Али Алиев, просмотревший видеоролик с избиением подростка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что за избиение несовершеннолетних отдельной статьи в Уголовном кодексе нет.

"В ряде статей УК, связанных с физическим насилием, малолетний возраст потерпевшего является отягчающим обстоятельством. В зависимости от ситуации данное избиение может попасть под статьи об умышленном причинении тяжкого или среднего вреда здоровью (статьи 111 и 112 Уголовного кодекса России) и под статью об истязании (статья 117 Уголовного кодекса России). Наказание по ним предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы", - сообщил юрист.

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