Грозненцы пожаловались на низкое качество водопроводной воды

08 мая 2024, 09:00

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В дома жителей Грозного подается вода, пригодная лишь для технических нужд, а питьевую воду приходится покупать или набирать в родниках, пожаловались горожане. Власти уделяют недостаточно внимания состоянию водопроводных сетей, указали политолог Али Магамадов и эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", в феврале мэрия Грозного призвала горожан терпеть отключения воды, которыми сопровождается ремонт водопроводных сетей. Отключения происходят без предупреждения и на длительный срок, возмутились в ответ пользователи соцсети.

Жители Чечни неоднократно жаловались также на перебои с водоснабжением. В июле 2022 года Ачхой-Мартановского района рассказал в соцсетях, что обращения в "Водоканал" с жалобой на отсутствие воды оказались безрезультатными. Длительные перебои с водоснабжением наблюдаются и в других населенных пунктах Чечни, указали тогда пользователи соцсетей.

Житель Грозного Рустам рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что уже не первый год ездит за питьевой водой к роднику в селе Харачой Веденского района, и в очередную поездку взял с собой две 40-литровые фляги и с десяток пластиковых баллонов для домашнего кулера. "Далековато, правда, ездить туда, но я сам веденский, приезжаю за водой, заодно и родственников навещаю", - сказал он.

По словам жены Рустама Заиры, такого запаса родниковой воды их семье, в которой четверо детей, хватает на две недели. «Чай, кофе, компоты и кисели, супы для детей - все из родниковой. Также все пьем только эту воду. Та вода, что из крана – это на уборку, стирку, на другие хозяйственные нужды. Раньше часто воду отключали, заранее сообщали, что отключат. Сейчас такое случается реже. Все бы ничего, только воду из-под крана многие пить опасаются, уж больно она замусоренная, порой с каким-то запахом", – рассказала Заира корреспонденту "Кавказского узла".

У семейной пары грозненских пенсионеров Ахмеда и Хавы нет возможности ездить за родниковой водой, так как они оба инвалиды по здоровью, Хава с трудом передвигается по дому. «Дочка старается приезжать раза два-три в месяц, привозит полные сумки продуктов, да много ли нам надо! Единственное, за чем муж ходил в продмаг, так это за питьевой водой […] из родников рядом с селением Нихалой Шатойского района. А последнее время нам эту воду привозят. Очень хорошая вода", - сказала Хава корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина отметила, что 18-литровый баллон для кулера стоит 200 рублей, они с мужем заказывают по три таких баллона, но их хватает на четыре дня. «Получается, что в месяц на воду мы тратим шесть тысяч рублей. Ощутимо для пенсионеров, но то, что течет по водопроводным трубам под названием вода, пить невозможно", - отметила жительница Грозного.

Отключения подачи воды происходят нередко, отметила она. "Очень часто воду отключали, говорили по телевизору, что на день, а получалось, что и на двое-трое суток, Такое было, что сидели долго без воды, а летом – это же катастрофа, все на огороде горело, солнце-то у нас горячее, южное. Тогда-то многие во дворе вырыли колодцы, внутри забетонированные. У нас тоже трехкубовый колодец есть […] где у нас всегда есть запас воды для хозяйственных нужд. Из крана вода плохая, если вдруг отключат, то потом полдня идет сплошная глина. Да и сейчас от этой воды накипь в чайнике, приходится то и дело кастрюли от накипи чистить, да и примеси всякие в воде. Сын давно поставил нам фильтр, очиститель воды, только уж больно быстро этот фильтр забивается грязью всякой. Приходится часто чистить", - рассказала женщина.

Глава большого семейства Мухтар живет в Старопромысловском районе Грозного. Мужчина сообщил, что одна из главных проблем, которую ему приходится решать – это нехватка воды. "Первое время, как мы поселились в этом районе, нас замучили постоянные отключения водоснабжения. Иногда об этом предупреждали население, иногда нет. Бывало, что сидели без воды по два-три дня", - рассказал Мухтар корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по словам грозненца, его больше волнует не количество, а качество воды. «У нас во дворе, как у многих, во дворе вырыт пятикубовый бетонированный колодец, в котором всегда есть вода для хозяйственных нужд. Для питья и приготовления пищи покупаем бутилированную, также замораживаем воду из крана в морозильной камере, которую приобрели специально для этих целей. После размораживания эта вода вполне пригодна для употребления", - поделился он.

Хотя Чечня изобилует водными ресурсами, в республике ощущается нехватка качественной воды, указал политолог из Грозного Али Магамадов. "Было время, когда Грозный получал воду из насыщаемого родниками Чернореченского водохранилища. Эта была заповедная зона, строго охраняемая. Вода в наших домах всегда была чистая и холодная даже в самый жаркий июльский полдень. Сейчас все это – картинки из прошлого. Зато видим сегодня, правда, чуть пореже, разрытые дороги, где идет латание труб. Запредельная изношенность труб системы водоснабжения - одна из важнейших причин появления в домах горожан грязной воды, пригодной только для технических нужд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, вместо того, чтобы полностью заменить сеть изношенных труб, как планировалось после окончания первой чеченской кампании, в Чечне наращивают возведение новых микрорайонов, дома которых подсоединяют к тем же изношенным сетям. По его данным, эта ситуация характерна и для других регионов России.

"Новый способ хозяйствования, в результате которого администрации городов в ожидании быстрой отдачи денег строят микрорайоны, высотные здания и прочие сооружения, получая при этом хорошую прибыль, которую они бы не получили при строительстве социально значимых объектов, или же, допустим, при полной замене изношенных водопроводов. Ну, а если где-то прорыв и на пару суток отключат воду, то опять будут латать очередной свищ в трубе, оставив без воды только что заселенный микрорайон, школу и больницу. Это гораздо проще, чем заменить свыше 1,5 тысячи километров магистралей, построить современные системы обеззараживания воды и насосных станций, и провести очистку дна Грозненского моря и Чернореченского водохранилища, в которые во время второй чеченской кампании бандиты сбрасывали тела своих жертв, за которых не удалось получить выкуп", - сказал Али Магамадов.

Самая качественная вода расположена как раз в артезианских бассейнах над и под нефтяными месторождениями, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель краснодарского краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко.

По его словам, в Чечено-Ингушской АССР вплоть до начала 1990-х годов главным источником водоснабжения были артезианские бассейны. "Вода в то время в республике соответствовала всем нормам и правилам СанПина. Судя по тому, что говорят жители Грозного, ситуация с водоснабжением нынче диаметрально противоположна... Мне кажется, что такое количество несоответствующих проб связано с тем, что вся транспортировка, дальнейшая водоподготовка, хранение воды прежде, чем она попадет к потребителю, - все эти операции организованы в республике ненадлежащим образом", - поделился мнением эколог.

Одной из возможных причин проблем с водоснабжением Витишко назвал изношенность сетей. "Если в республике не проведено или недостаточно тщательно проведено озонирование и ионирование воды, и эта вода тем не менее направляется в сети, то это неминуемо вызывает повышенное содержание по бактериологическим показаниям, тут же быстро распространяется микрофлора, которая теоретически может попасть в емкости для хранения. И это – большая беда. Руководству Чеченской Республики нужно особое внимание уделять водоснабжению. Это один из важнейших структурных объектов, нужно вкладывать большие средства в развитие этого направления. Бесперебойное водоснабжение влияет на все компоненты жизни", - сказал Евгений Витишко.

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