Призыв мэрии Грозного терпеть отключения воды возмутил пользователей соцсети

04 февраля 2024, 16:48

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Администрация Грозного призвала горожан терпеть отключения воды, которыми сопровождается ремонт водопроводных сетей. Отключения происходят без предупреждения и на длительный срок, возмутились в ответ пользователи Instagram*.

Как писал "Кавказский узел", регулярные отключения электричества и перепады напряжения приводят к выходу из строя бытовой техники и дополнительным расходам, пожаловались в начале февраля жители Чечни.

Жители Чечни неоднократно жаловались также на перебои с водоснабжением. В июле 2022 года Ачхой-Мартановского района рассказал в соцсетях, что обращения в "Водоканал" с жалобой на отсутствие воды оказались безрезультатными. Длительные перебои с водоснабжением наблюдаются и в других населенных пунктах Чечни, указали тогда пользователи соцсетей.

Мэрия Грозного призвала жителей города "относиться с пониманием и проявлять терпение" во время ремонтных работ на инфраструктурных объектах, которые "нередко сопровождаются" отключением подачи воды, сообщило 2 февраля государственное ИА "Чечня Сегодня".

Во время ввода сетей в эксплуатацию специалисты проводят переврезку водопроводов, демонтаж старых и установку новых задвижек и другие работы, пояснили в мэрии.

"Масштабные строительно-монтажные работы (модернизация инженерной коммуникации) - это то, без чего невозможно представить развивающийся и активно застраиваемый город, в котором необходимо обновлять инфраструктуру. Все это - кропотливый и трудоемкий процесс, в котором задействовано огромное количество специалистов. Но несмотря на все усилия, переподключение сетей невозможно без временного отключения подачи ресурсов", - процитировало агентство сообщение администрации.

Это же сообщение размещено и в телеграм-канале мэрии Грозного. "Убедительно просим вас, уважаемые жители города Грозного, относиться с пониманием и проявлять терпение в период проведения ремонтных работ", - говорится в нем.

Пользователи Instagram* под публикацией об этом на странице информагентства выразили возмущение призывом мэрии. "Скажут на 6 часов и отключают воду на 3 дня?! Откуда брать терпение и воду?" - написала, в частности, badmadina.

"Вместе с водой и отопление отключается", - указала akhmatova.wb.ozon.kiz. "Просто хотя бы заранее предупреждайте, пожалуйста. Даже если экстренная ситуация, хотя бы за 20 минут, за 10 до отключения", - написал ami596.

"20 лет терпим", - возмутился ram150000. "Эти ремонты никогда не заканчиваются", - посетовал fearlessness_tm.

Под аналогичной публикацией в телеграм-канале агентства, по состоянию на 16.45 мск 4 февраля, не размещено ни одного комментария. Под публикацией в телеграм-канале мэрии Грозного к этому времени размещен лишь один комментарий на чеченском языке.

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