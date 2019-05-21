Оюб Титиева и адвокат Дубровина. Фото "Кавказского узла"

21 мая 2019, 11:15

Титиев попросил о досрочном освобождении

Ходатайство об условно-досрочном освобождении чеченского правозащитника Оюба Титиева подано в Шалинский городской суд, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта Оюб Титиев был признан виновным в хранении наркотиков и приговорен к четырем годам колонии-поселения. Правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу в надежде на условно-досрочное освобождение в мае.

Оюб Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором Титиеву ПЦ "Мемориал" представил 10 фактов, свидетельствующих о фальсификации уголовного дела. Суд над Титиевым продемонстрировал все пороки российского правосудия, прокомментировала приговор директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. Западные дипломаты упрекнули Россию в использовании полиции и суда для политических преследований. 

Адвокат Петр Заикин подал в Шалинский городской суд ходатайство об условно-досрочном освобождении в интересах Титиева 15 мая, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

По данным правозащитников, с учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл треть срока - 1 год и 4 месяца - уже 9 мая, и может просить об УДО. "В ходатайстве адвокат Заикин отметил, что Титиев не совершал дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила внутреннего распорядка колонии, добросовестно выполняет работы по благоустройству территории и общежития, участвует в воспитательных мероприятиях. Занимается спортом, много читает. Соблюдает традиции ислама", - говорится в сообщении.

В своем ходатайстве, по данным ПЦ "Мемориал", защита также подчеркнула, что у Оюба Титиева есть семья, с которой он поддерживает связь, и постоянное место работы. "Титиев О.С. не нуждается в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания", - указал адвокат Заикин.

На сайте Шалинского горсуда по данным на 11.00 мск 21 мая нет информации о подаче ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева.

Отметим, что ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов и министр информации Джамбулат Умаров отметили, что приговор, вынесенный Оюбу Титиеву был мягче того, которого добивалось обвинение. Они объяснили это невмешательством чеченских властей в судебный процесс. При этом ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз публично называл Оюба Титиева наркоманом, не упоминая при этом его фамилию, а также заявлял о запрете правозащитникам посещать Чечню "после окончания суда".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.

Примечание:

"Защита рассказала об условиях содержания Титиева в колонии", "Ганнушкина и Орлов решили обжаловать штрафы за акцию в поддержку Титиева", "Депутаты Европарламента призвали освободить Оюба Титиева".

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