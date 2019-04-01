Оюб слушает приговор. Фото Дмитрия Борко, ПЦ "Мемориал"

01 апреля 2019, 11:58

Титиев отказался обжаловать приговор

Приговор Оюбу Титиеву вступил в силу, поскольку правозащитник отказался подавать апелляционную жалобу. Он рассчитывает уже в мае вернуться к работе после условно-досрочного освобождения, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 18 марта суд приговорил Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков. Если Титиев не обжалует приговор, то уже 9 мая сможет просить об условно-досрочном освобождении, которое позволит ему продолжить работу в Чечне или другом регионе России, сообщил 20 марта адвокат правозащитника.

Оюб Титиев находится под стражей с 9 января 2018 года. Он настаивает, что наркотики ему подбросили, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Оюба Титиева". Перед приговором ПЦ "Мемориал" представил 10 фактов, свидетельствующих о фальсификации уголовного дела Титиева.

Оюб Титиев решил не обжаловать приговор, который, таким образом, сегодня вступает в силу. Среди причин отказа от апелляционной жалобы Титиев назвал возможность уже в мае, отбыв треть срока, просить об условно-досрочном освобождении, сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"Я намерен вернуться к правозащитной деятельности как можно быстрее. Находясь в следственном изоляторе, я видел людей, нуждающихся в правовой помощи, и понимаю, что обязан как можно быстрее вернуться к правозащитной деятельности", - приводятся слова Титиева на сайте Правозащитного центра.

Кроме того, Титиев уточнил, что семья нуждается в его помощи и поддержке. "Эти пятнадцать месяцев для них были ещё более серьезным испытанием, чем для меня. Я, как глава своей семьи, несу за них ответственность", - сказал он.

Правозащитник отметил, что есть и другие причины отказаться от подачи апелляционной жалобы. "К сожалению, я не смогу перечислить все обстоятельства, которые послужили причиной принятия мной решения о нецелесообразности обжалования приговора... И если кто-то считает, что я принял неверное решение, запретив своим защитникам обжаловать этот приговор, то я готов каждому из них лично объяснить, почему считаю свое решение верным", - процитировала Титиева пресс-служба "Мемориала".

Напомним, что приговор Титиеву раскритиковали Евросоюз и комиссар по правам человека Совета Европы Дунья Миятович. Приговор Титиеву показал, что власти используют полицию и суд для политических преследований, заявили докладчики ПАСЕ.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". На "Кавказском узле" размещена также биография Оюба Титиева.

Примечание:

"Чеченские чиновники дистанцировались от приговора Титиеву", "Ганнушкина и Орлов решили обжаловать штрафы за акцию в поддержку Титиева", "Задержанные на пикете в поддержку Титиева активисты обвинены в правонарушениях".

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