Алаудинов сообщил о пленении пяти чеченских бойцов в Курской области

13 августа 2024, 16:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он заявил, что речи о массовой сдаче в плен бойцов не идет, так как для чеченца нет ничего позорнее плена.

"Кавказский узел" писал, что молодой человек, находясь в расположении чеченского подразделения, извинился за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. При этом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил сегодня, что в плен попали пять бойцов подразделения "Ахмат- Чечня": трое стрелков и двое связистов. "Сказки про массовые сдачи в плен рассказывайте своим бабушкам на хуторе", - написал он в с воем Telegram-канале.

"Когда вы говорите, что вы активно берете в плен бойцов спецназа "Ахмат", - у вас нет ни одного бойца спецназа "Ахмат", - заявил он на видео. "Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен", - заявил он отметив, что попавшие в плен бойцы относятся к подразделению "Ахмат - Чечня", но не к спецназу "Ахмат". "Ни один боец спецназа "Ахмат" к вам в плен не попадал, а если попал - покажите мне его лицо и назовите его позывной", - сказал он.

12 августа Алаудинов назвал сообщения о пленении чеченских бойцов вбросами противника. "Противник делает очень много вбросов про сдающихся в плен бойцов подразделения спецназа "Ахмат". Но самое интересное, что ни один наш боец в плен не сдавался", — заявил Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" писал, что 15 апреля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

15 июня того же года стало известно, что пятерых бойцов полка "Север-Ахмат", которых ранее освободили из украинского плена, вернули в зону проведения специальной военной операции. Они заявили, что готовы выполнить любой приказ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.