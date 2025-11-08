Ахмедова отказалась извиняться перед Алаудиновым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова ответила на публикацию чеченского омбудсмена Мансура Солтаева с требованием извиниться перед командиром спецназа "Ахмат". Ахмедова подтвердила свою оценку Апти Алаудинова, не назвав по имени ни его, ни Солтаева.

Как писал "Кавказский узел", чеченский омбудсмен Мансур Солтаев 6 ноября предложил члену Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марине Ахмедовой извиниться в котором она назвала командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова "самым болтливым генералом".

Публикацию о “нездоровой тенденции” обвинять оппонентов в “работе на врага” Марина Ахмедова опубликовала в своем Telegram-канале 7 ноября. Хотя в ее посте не названо ни должностей, ни имен, контекст точно описывает опубликованный днем ранее посыл Мансура Солтаева и возникший ранее конфликт с Апти Алаудиновым.

“Чуть что разные небольшие чиновники кричат о дискредитации армии. И, как правило, эти крики раздаются в ответ на здоровую критику”, - написала, в частности, Ахмедова после того, как Солтаев счел ее высказывание про главу “Ахмата” подходящими для преследования по статье о дискредитации вооруженных сил.

В публикации содержится упрек в адрес того, кто “сидит в блогах”, пока на фронте ведутся активные бои, а также “истерически обидчив”. “Так не создавайте ситуаций, после которых вас приходится критиковать. (...) Если армию нельзя дискредитировать, веди себя достойно этой армии. Достойные военные не размахивают словесами направо и налево”, - написала она.

Критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области.

Как минимум дважды за недавнее время критика в адрес "Ахмата" или лично Апти Алаудинова приводила к возбуждению административных дел по статье о дискредитации армии. Так, суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву, которая называла себя военным волонтером, за комментарий с критикой подразделения "Ахмат", а в Геленджике 6 ноября поступил в суд протокол на Z-активистку Оксану Кобелеву, которая несколькими днями ранее критиковала Алаудинова в своем Telegram-канале "Охранота V ватнике".