03:57, 7 ноября 2025

Мансур Солтаев потребовал извинений от члена СПЧ Ахмедовой

Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члену Совета по правам человека при президенте РФ Марине Ахмедовой следует извиниться за пост, в котором она назвала командира спецназа “Ахмат” Апти Алаудинова “самым болтливым генералом”, заявил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев.

Как писал "Кавказский узел", критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев 6 ноября предложил члену Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марине Ахмедовой извиниться за неодобрительное высказывание в адрес командира “Ахмата” Апти Алаудинова. 

“Подобные слова могут подпадать под статью о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации”, - написал Солтаев в своем Telegram-канале, отметив, что высказывание Ахмедовой его “откровенно удивило”. 

Слова, о которых идет речь, Ахмедова опубликовала в своем Telegram-канале еще 4 ноября. Она прокомментировала видеоролик, который опубликовал Апти Алаудинов: на записи девочка младшего школьного возраста в платье, стилизованном под военную форму, читает стихотворение, посвященное Алаудинову. На стене рядом с девочкой висит флаг с эмблемой “Ахмата”, выполненный на основе государственного флага Чечни. 

Ахмедова возмутилась тем, что “предположительно русская девочка произносит исламские посылы” и охарактеризовала самого Алаудинова как “самого болтливого генерала”, который “уже не может жить без внимания любого сорта”. “Я послушала стихотворение девочки. Так кто по факту велик - все-таки Всевышний или уже Апти Алаутдинов?” - написала она в своем Telegram-канале. 

По мнению чеченского омбудсмена, слова Ахмедовой об Алаудинове “недопустимы и несправедливы”. “Было бы по-настоящему мудро, если бы Марина извинилась за свои слова перед боевым генералом, героем России”, - написал он. 

Сам Апти Алаудинов отреагировал на критику Ахмедовой в тот же день, 4 ноября. Он опубликовал в своем Telegram-канале видео с рассуждениями о внутренних врагах РФ. “Начали проявлять себя враги, которые находятся за нашими спинами, в России. В каких бы они ни сидели организациях, ведомствах, как бы они себя ни называли (...) в серьезных, высокопоставленных общественных организациях, в каких-то советах состоят. Представьте себе, какие-то представительницы дома терпимости могут давать оценку боевому генералу”, - заявил он. 

Вечером 4 ноября, спустя примерно два часа после этого видео Алаудинова, Ахмедова опубликовала в своем канале скриншот переписки с анонимным пользователем мессенджера. Пользователь с флагом спецназа "Ахмат" в профиле практически процитировал слова Алаудинова и предложил Ахмедовой обсудить вопрос "может ли проститутка давать оценку работе боевого генерала". Апти Алаудинов впоследствии сделал репост одного из Z-блогеров, упрекнувших Ахмедову в публикации “личной переписки”. 

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Автор: "Кавказский узел"

