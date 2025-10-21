Критика бойцов "Ахмата" обернулась штрафом для жительницы Белгорода

Суд оштрафовал по статье о дискредитации армии жительницу Белгорода, которая оставила в канале Z-блогера комментарий с критикой в адрес бойцов "Ахмата".

Как писал "Кавказский узел", критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области.

Суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву за комментарий с критикой подразделения “Ахмат”. О деле 38-летней женщины, которая называла себя военным волонтером, сообщило белгородское издание “Пепел”.

Свой комментарий женщина оставила еще в марте 2025 года под постом в канале Владимира Романова, извинявшегося в прошлом перед бойцами “Ахмата” за “тиктокеров”. Публикация, которую комментировала Малеева, рассказывала, что бойцы спецназа “Ахмат” передислоцируются в Белгородскую область из-за наступления ВСУ в Краснояружском районе. Комментарий “через полгода” обнаружил оперуполномоченный УМВД по Белгородской области и составил протокол об административном правонарушении, пишет издание.

Дело Малеевой рассматривал Октябрьский районный суд Белгорода. В постановлении, опубликованном на сайте суда, приводится текст ее комментария. Она предположила, что Романову теперь “платят” за позитивные публикации об “Ахмате”, припомнив, как бойцы спецназа “сами рассказывали, что “разминулись” с украинскими подразделениями.

“... А теперь они героически выдвинулись. Мы в Белгороде отлично видим героизм. Живут в гостиницах, да обдолбанные гоняют по городу”, - написала она.

Суд пришел к выводу, что “субъективное мнение о подразделении спецбатальона “Ахмат”, высказанное жительницей Белгорода, подпадает под статью о дискредитации армии как “направленное на умаление авторитета и подрыв доверия” к подразделению.

Малеева в суде признала вину и сослалась на эмоции “вызванные происходящим в стране и состоянием здоровья”. Также во время процесса она заявила, что помогала военнослужащим как волонтер. Суд назначил ей минимальный штраф, предусмотренный статьей - 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре Бекхан Юнусов с позывным "Аид", награжденный званием "Героя Чечни", намекнул на расплату российского военного за слова об "Ахмате". Военный с позывным "Каптер", пребывая в украинском плену, назвал бойцов "Ахмата" "тик-ток войсками", а после возвращения из плена те разыскали его и доставили к Юнусову. По словам "Аида", "Каптеру" пришлось "отвечать" за свои высказывания, - но каким именно образом, он не сообщил.