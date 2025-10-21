×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:55, 21 октября 2025

Критика бойцов "Ахмата" обернулась штрафом для жительницы Белгорода

Бойцы "Ахмата". Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал по статье о дискредитации армии жительницу Белгорода, которая оставила в канале Z-блогера комментарий с критикой в адрес бойцов "Ахмата". 

Как писал "Кавказский узел", критика спецназа "Ахмат" и его бойцов не раз приводила к публичным извинениям. Так, в июле 2024 года Z-блогер Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор, назвал бойцов "Ахмата" "тиктокерами", а спустя два дня после публикации оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Суд в Белгороде оштрафовал местную жительницу Ирину Малееву за комментарий с критикой подразделения “Ахмат”. О деле 38-летней женщины, которая называла себя военным волонтером, сообщило белгородское издание “Пепел”. 

Свой комментарий женщина оставила еще в марте 2025 года под постом в канале Владимира Романова, извинявшегося в прошлом перед бойцами “Ахмата” за “тиктокеров”. Публикация, которую комментировала Малеева, рассказывала, что бойцы спецназа “Ахмат” передислоцируются в Белгородскую область из-за наступления ВСУ в Краснояружском районе. Комментарий “через полгода” обнаружил оперуполномоченный УМВД по Белгородской области и составил протокол об административном правонарушении, пишет издание. 

Дело Малеевой рассматривал Октябрьский районный суд Белгорода. В постановлении, опубликованном на сайте суда, приводится текст ее комментария. Она предположила, что Романову теперь “платят” за позитивные публикации об “Ахмате”, припомнив, как бойцы спецназа “сами рассказывали, что “разминулись” с украинскими подразделениями. 

“... А теперь они героически выдвинулись. Мы в Белгороде отлично видим героизм. Живут в гостиницах, да обдолбанные гоняют по городу”, - написала она. 

Суд пришел к выводу, что “субъективное мнение о подразделении спецбатальона “Ахмат”, высказанное жительницей Белгорода, подпадает под статью о дискредитации армии как “направленное на умаление авторитета и подрыв доверия” к подразделению. 

Малеева в суде признала вину и сослалась на эмоции “вызванные происходящим в стране и состоянием здоровья”. Также во время процесса она заявила, что помогала военнослужащим как волонтер. Суд назначил ей минимальный штраф, предусмотренный статьей - 30 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре Бекхан Юнусов с позывным "Аид", награжденный званием "Героя Чечни", намекнул на расплату российского военного за слова об "Ахмате". Военный с позывным "Каптер", пребывая в украинском плену, назвал бойцов "Ахмата" "тик-ток войсками", а после возвращения из плена те разыскали его и доставили к Юнусову. По словам "Аида", "Каптеру" пришлось "отвечать" за свои высказывания, - но каким именно образом, он не сообщил. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:18, 21 октября 2025
Еще 14 участников акций задержаны за перекрытие движения на проспекте Руставели
19:15, 21 октября 2025
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
08:15, 21 октября 2025
Два контрактника из Астраханской области убиты в боях
07:15, 21 октября 2025
1
 Аэропорты в городах юга России возобновили работу
04:41, 21 октября 2025
Эвакуированным жильцам поврежденной многоэтажки в Батайске разрешили вернуться домой
02:36, 21 октября 2025
Приостановлена работа четырех аэропортов юга России
Все события дня
Новости
Айшат Баймурадова. Фото: https://t.me/chebykind/2388
03:42, 21 октября 2025
Кейс Айшат Баймурадовой стал примером "убийства чести"
Арег Щепихин. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
16:44, 13 октября 2025
Обвинение требует шесть лет колонии для Щепихина
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Anna Politkovskaya. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
20:40, 7 октября 2025
Заказчик убийства Анны Политковской остается безнаказанным уже 19 лет
Шаманов, Кадыров, Делимханов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: wikimedia.org Кадр из видео: t.me/RKadyrov_95
02:46, 3 октября 2025
Руководство Чечни припомнило Шаманову зачистки и Буданова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Последние записи в блогах
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Акция протеста у мэрии Гюмри. 20 октября 2025 г. Фото: Report https://report.az/ru/amp/v-regione/sk-armenii-na-akcii-protesta-u-merii-gyumri-zaderzhany-33-cheloveka
21 октября 2025, 16:58
33 человека задержаны после акции в поддержку мэра Гюмри

Фуры. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи ИИ в программе Copilot
21 октября 2025, 14:10
Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению

Вардан Гукасян. Фото: личная страница Вардан Гукасян / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
21 октября 2025, 11:13
Мэр Гюмри заключен под стражу вопреки доводам защиты

Здание парламента Грузии. Фото "Кавказского узла"
20 октября 2025, 21:34
Партия Гахарии прекратила бойкот парламента

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше