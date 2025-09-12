Юнусов намекнул на расплату российского военного за слова об "Ахмате"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский военный с позывным "Каптер", побывавший в украинском плену, был найден бойцами группы Бекхана Юнусова с позывным "Аид". Те ранее обещали "Каптеру", что ему "придется заплатить" за критику "Ахмата".

Как писал "Кавказский узел", в марте Рамзан Кадыров присвоил звание "Героя Чечни" известному под позывным "Аид" командиру отряда Бекхану Юнусову - бывшему сотруднику полиции в Подмосковье, осужденному за превышение должностных полномочий и заподозренному в мошенничестве.

Бекхан Юнусов служил в полиции, в 2016 году он завел соцсети, в которых называл себя "Жнецом", и стал известен под прозвищем "Химкинский Бэтмен". По данным "Известий", в 2018 году Юнусов был обвинен в превышении должностных полномочий и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Бывший силовик освободился раньше срока по УДО, но в начале февраля 2022 года его обвинили в мошенничестве.

Бойцы “группы Аида” в составе спецназа “Ахмат” нашли российского военного с позывным “Каптер”, которому ранее угрожали расплатой за слова об этом подразделении. Военный, побывавший в украинском плену, публично называл бойцов “Ахмата” “тиктокерами”.

Фото “Аида” с “Каптером” и короткое видео с ним опубликовал Telegram-канал «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы Юнусова. “Аид и позывной "Каптер". Встреча. Тот самый Каптер”, - говорится под фотографией.

Видео, длящееся всего 38 секунд, содержит фрагмент интервью “Каптера”, записанного в период пребывания того в плену. Отвечая на вопросы о бойцах “Ахмата”, военный дает им нелестную характеристику и использует жаргонное слово, обозначающее манерного и недостаточно мужественного человека.

“На гражданку когда приду, если кто-то будет мне говорить: "Вот, я ахматовец", я ему скажу: "Извини, ты не ахматовец, ты тик-ток войска, от тебя толку никакого", - заявлял он.

Затем показаны свежие кадры встречи “Аида” с “Каптером”, которые длятся лишь несколько секунд. “Аид”, чье лицо закрыто маской, сидит за столом рядом с бойцом, который выглядит напряженным и озадаченным. “Всех приветствую, с вами экс-разведчик…”, - говорит “Аид”. Запись обрывается и сменяется титрами “Directed by Robert. B. Weide” - этот широко известный интернет-мем используется, чтобы подчеркнуть неловкую и неприятную для героя предшествующих кадров ситуацию.

“Всегда бойтесь своих желаний. И помните, что за все нужно платить. И отвечать”, - говорится в подписи к видео. Как именно “отвечал” за свои высказывания “Каптер”, в публикациях канала не уточняется.

"Кавказский узел" писал, что некоторым людям, называвшим бойцов "Ахмата" "тиктокерами", ранее приходилось публично извиняться. Это слово, в частности, использовал в июле 2024 года Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор. Спустя два дня после видео с такой характеристикой "ахматовцев" Романов оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области.

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей, "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

