×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:58, 12 сентября 2025

Юнусов намекнул на расплату российского военного за слова об "Ахмате"

"Аид" и "Каптер". Скриншот публикации в Telegram-канале "группы Аида" https://t.me/iamsniper/15571

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российский военный с позывным "Каптер", побывавший в украинском плену, был найден бойцами группы Бекхана Юнусова с позывным "Аид". Те ранее обещали "Каптеру", что ему "придется заплатить" за критику "Ахмата". 

Как писал "Кавказский узел", в марте Рамзан Кадыров присвоил звание "Героя Чечни" известному под позывным "Аид" командиру отряда  Бекхану Юнусову - бывшему  сотруднику полиции в Подмосковье, осужденному за превышение должностных полномочий и заподозренному в мошенничестве. 

Бекхан Юнусов служил в полиции, в 2016 году он завел соцсети, в которых называл себя "Жнецом", и стал известен под прозвищем "Химкинский Бэтмен". По данным "Известий", в 2018 году Юнусов был обвинен в превышении должностных полномочий и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Бывший силовик освободился раньше срока по УДО, но в начале февраля 2022 года его обвинили в мошенничестве. 

Бойцы “группы Аида” в составе спецназа “Ахмат” нашли российского военного с позывным “Каптер”, которому ранее угрожали расплатой за слова об этом подразделении. Военный, побывавший в украинском плену, публично называл бойцов “Ахмата” “тиктокерами”. 

Фото “Аида” с “Каптером” и короткое видео с ним опубликовал Telegram-канал «Дневник мракоборцев», который ведут бойцы группы Юнусова. “Аид и позывной "Каптер". Встреча. Тот самый Каптер”, - говорится под фотографией. 

Видео, длящееся всего 38 секунд, содержит фрагмент интервью “Каптера”, записанного в период пребывания того в плену. Отвечая на вопросы о бойцах “Ахмата”, военный дает им нелестную характеристику и использует жаргонное слово, обозначающее манерного и недостаточно мужественного человека. 

“На гражданку когда приду, если кто-то будет мне говорить: "Вот, я ахматовец", я ему скажу: "Извини, ты не ахматовец, ты тик-ток войска, от тебя толку никакого", - заявлял он. 

Затем показаны свежие кадры встречи “Аида” с “Каптером”, которые длятся лишь несколько секунд. “Аид”, чье лицо закрыто маской, сидит за столом рядом с бойцом, который выглядит напряженным и озадаченным. “Всех приветствую, с вами экс-разведчик…”, - говорит “Аид”. Запись обрывается и сменяется титрами “Directed by Robert. B. Weide” - этот широко известный интернет-мем используется, чтобы подчеркнуть неловкую и неприятную для героя предшествующих кадров ситуацию. 

“Всегда бойтесь своих желаний. И помните, что за все нужно платить. И отвечать”, - говорится в подписи к видео. Как именно “отвечал” за свои высказывания “Каптер”, в публикациях канала не уточняется. 

"Кавказский узел" писал, что некоторым людям, называвшим бойцов "Ахмата" "тиктокерами", ранее приходилось публично извиняться. Это слово, в частности, использовал в июле 2024 года Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор. Спустя два дня после видео с такой характеристикой "ахматовцев" Романов оказался "в гостях у подразделения "Ахмат", побеседовал с его командиром Апти Алаудиновым и извинился за распространение "неверной информации". В августе того же года за критику "Ахмата" извинялся военный, служивший в Курской области. 

Практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В самой Чечне жители регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей, "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:19, 12 сентября 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт в 289-й день подряд
09:59, 12 сентября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
08:56, 12 сентября 2025
Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области
01:57, 12 сентября 2025
Более 50 сел в Дагестане осталось без электроснабжения из-за аварии
23:59, 11 сентября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
15:27, 11 сентября 2025
2
 Два бойца из Чечни убиты на украинском фронте
Все события дня
Новости
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Витрина закрытого магазина одежды. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
21:48, 9 сентября 2025
Борьба за нравственность в рекламе одежды вынудила предпринимателей закрывать бизнес в Чечне
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:54, 8 сентября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
Вывоз мусора в Грозном. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/
17:56, 8 сентября 2025
Власти Чечни признали мусорный коллапс в республике
Женщина и автомобильный номер. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:32, 3 сентября 2025
За неделю с 24 по 31 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Выборы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Единый день голосования 2025 года на Юге России

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
12 сентября 2025, 16:49
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге

Женщина с буклетами о голосовании на выборах губернатора Ростовской области. 12 сентября 2025 г. Фото: Избирком Ростовской области
12 сентября 2025, 14:58
Половина дистанционно зарегистрированных избирателей проголосовала в Ростовской области

Автобусы для отправки переселенцев. Фото: АПА https://ru.apa.az/sotsium/v-poselok-gadrut-xodzavendskogo-raiona-i-selo-badara-xodzalinskogo-raiona-otpravlena-pervaya-gruppa-pereselencev-620988
12 сентября 2025, 07:57
Начато возвращение азербайджанских семей в поселок Гадрут и село Бадара

Кадр оперативного видео СГБ Грузии. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური / State Security Service Of Georgia / Facebook*
12 сентября 2025, 02:58
Спецслужбы Грузии заявили о задержании двух украинцев со взрывчаткой

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше