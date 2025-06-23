Апти Алаудинов объявлен в розыск на Украине

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов объявлен Службой безопасности Украины в розыск.

Как писал "Кавказский узел", Апти Алаудинов в апреле 2024 года был назначен заместителем главного военно-политического управления вооруженных сил РФ. В декабре того же года он стал генерал-лейтенантом.

Официальная должность Апти Алаудинова - заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации. Фактически Алаудинов - второй по значимости замполит в армии.

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск командира спецназа "Ахмат", заместителя начальника главного военно-политического управления министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, пишет сегодня, 23 июня РИА "Новости", ссылаясь на данные украинских органов власти.

По данным СБУ, Алаудинова разыскивается с марта 2022 года, он обвиняется по статье о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Суд разрешил его задержание с целью привода.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле 2023 года СБУ сообщила, что собрала доказательства причастности главы парламента Чечни Магомеда Даудов к формированию "Новых штурмовых подразделений", которые дислоцируются на территории Южного Кавказа. По данным украинского ведомства, Даудов подозревается в нарушении трех статей УК Украины, в частности, пособничестве в военных действиях, пособничестве в действиях, направленных на смену границ территории Украины, и оправдании военных действий против Украины. Сам Даудов признал утверждения СБУ правдивым. В январе 2024 года дело Даудова было передано в украинский суд.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как скрывающийся от органов предварительного следствия. Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий". Объявление Рамзана Кадырова в розыск украинскими правоохранительными органами Следственный комитет России квалифицировал как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

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