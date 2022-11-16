Рамзан Кадыров объявлен в розыск на Украине

16 ноября 2022, 22:35

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявлен Службой безопасности Украины в розыск как лицо, скрывающееся от органов предварительного следствия.

Как писал "Кавказский узел", Служба безопасности Украины заподозрила Рамзана Кадырова в подготовке и участии в военной операции на Украине, а также в намерении изменить границы Украины. Глава Чечни не стал отрицать сути обвинения, спросив, куда явиться для допросов.

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на данные сайта МВД Украины. На сайте украинского ведомства Рамзан Кадыров значится как "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования", и опубликована его фотография, говорится в сообщении.

Из информации в базе данных СБУ следует, что Рамзану Кадырову инкриминируется ведение "агрессивных военных действий". В Уголовном кодексе Украины за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, проинформировало сегодня РИА "Новости".

До начала военной операции и после этого глава Чечни не раз заявлял о необходимости и готовности "присоединить Украину". "Если бы мне поручили, я давно бы решил этот вопрос: или присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы – решил бы вопрос. (...) По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину нужно присоединить к нашей стране", - отметил он на пресс-конференции в декабре 2021 года. Российские военные действуют на Украине медленно и неэффективно, заявил Рамзан Кадыров, посоветовав Путину как верховному главнокомандующему отдать приказ о "решительном штурме" украинских населенных пунктов.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 7 сентября Кадыров сообщил, что из Грозного на Украину отправились бойцы двух "элитных специальных подразделений": полка "Север" имени Кадырова и батальона "Юг", которые входят в состав Росгвардии. Позднее Рамзан Кадыров отредактировал свое сообщение в Telegram, уточнив, что на Украину отправлены также чеченские бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" и "нефтегазового" полка полиции.

С начала военной операции на Украине побывало более двадцати тысяч чеченских бойцов, девять тысяч сейчас находятся там, сообщил 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

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