Путин повысил в званиях Евкурова и Алаудинова

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Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров получил звание генерала армии, а замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил, командир чеченского формирования "Ахмат" Апти Алаудинов стал генерал-лейтенантом.

Как писал "Кавказский узел", заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем главы совета по безопасности приграничных территорий. Апти Алаудинов в апреле был назначен заместителем главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, при этом он регулярно публикует отчеты о действиях чеченских бойцов в Курской области.

Звания генерала армии присвоены двум заместителям министра обороны - Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину, следует из указа президента Владимира Путина "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий", опубликованного сегодня на портале "официальное опубликование правовых актов".

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров курирует в Минобороны вопросы боевой подготовки. Горемыкин возглавляет главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ, сообщил сегодня "Интерфакс".

Этим же указом новое звание присвоено и заместителю Горемыкина, командир чеченского формирования "Ахмат" Апти Алаудинов - ему присвоено звание генерал-лейтенанта, следует из текста документа.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил успех переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" не допустили жертв в Ростове-на-Дону, и посредничеством бывшего главы Ингушетии, заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который находился в штабе Южного военного округа вместе с Пригожиным. Около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа Пригожина произошел взрыв, очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" устанавливали в центре города шлагбаумы из противотанковых мин, также было обстреляно здание ростовского "Ростелекома". Информация о событиях на юге России, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на странице "Мятеж Пригожина". "Кавказским узлом" подготовлена также справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Апти Алаудинов в 2009-2011 годах был замначальника криминальной милиции МВД по Чечне, а с июня 2011 года по март 2021 года занимал должность замминистра внутренних дел по Чечне. С этого поста он был уволен Путиным на фоне резонанса от рассказа бывшего силовика, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне. По мнению опрошенных “Кавказским узлом” правозащитников, Алаудинов лично осуществлял преследование инакомыслящих по сфабрикованным делам и запугивал критиков властей, в связи с чем пользуется в Чечне славой жестокого человека.

Военная спецоперация на Украине дала возможность Алаудинову снова войти в близкое окружение Кадырова. С марта 2022 года он участвует в СВО России на Украине, возглавляя СОБР «Ахмат». Когда Апти Алаудинов в 2024 году получил новую должность в Минобороны, где в его ведении вопросы взаимопонимания людей разных национальностей в армии, которые требуют внимания в условиях военных действий, эксперты назвали это назначение комплиментом Кадырову, подчеркнув, что степень расширения влияния главы Чечни не стоит переоценивать.

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