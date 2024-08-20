Евкуров назначен в Совет по безопасности приграничных территорий

20 августа 2024, 18:02

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Бывший глава Ингушетии, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем главы совета по безопасности приграничных территорий, сообщил министр обороны Андрей Белоусов. По его словам, Евкуров сейчас находится в Курской области.

Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что в Координационном совете по вопросам безопасности приграничных территорий определены зоны ответственности. Заместителем руководителя Координационного совета стал замглавы Минобороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров ,который сейчас находится в Курской области. Сам совет возглавил Белоусов.

"Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области. <...> Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания", — привело слова Министра обороны РБК.

Как писал "Кавказский узел", успех переговоров с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил тем, что бойцы ЧВК "Вагнер" не допустили жертв в Ростове-на-Дону и посредничеством бывшего главы Ингушетии, заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, который находился в штабе Южного военного округа вместе с Пригожиным.

вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии, сам Пригожин утром 24 июня в сопровождении вооруженных бойцов вошел на территорию генштаба Южного военного округа, где озвучил угрозы и ультиматумы замминистра обороны бывшему главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и заместителю главы генштаба Владимиру Алексееву. Вечером того же дня Пригожин сообщил, что останавливает свой поход. Позже стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря.

Около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в ходе вооруженного мятежа Пригожина произошел взрыв, очевидцы сообщили, что бойцы "Вагнера" устанавливали в центре города шлагбаумы из противотанковых мин , также было обстреляно здание ростовского "Ростелекома". Информация о событиях на юге России, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на странице "Мятеж Пригожина". "Кавказским узлом" подготовлена также справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".