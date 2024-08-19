Алаудинов заявил о необходимости участия срочников в боях в Курской области

19 августа 2024, 17:05

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Военнослужащим-срочникам следует участвовать в боевых действиях в Курской области, заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, посулив им рай в случае гибели.

Как писал "Кавказский узел", бои с украинскими военными на территории Курской области начались 6 августа. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что 28 населенных пунктов Курской области находятся под контролем украинских военных.

9 августа было опубликовано видео, на котором молодой человек, находясь в расположении чеченского подразделения, извинился за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. При этом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

Апти Алаудинов раскритиковал родителей солдат-срочников, которые поддерживают отказы их детей от поездки в Курскую область, следует из видео, опубликованного сегодня в телеграм-канале Алаудинова.

"Я в последний период наблюдаю такую картину: всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся в Курской области? На этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети 18-летние, уже находящиеся в министерстве обороны, они являются служащими, не должны защищать свое отечество даже тогда, когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории - у меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?" - говорит на видео Алаудинов.

Он отметил, что военнослужащие-срочники могут заключить контракт с Минобороны, чтобы получать соответствующие выплаты. "Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил", - заявил Алаудинов.

Апти Алаудинов – замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир чеченского формирования «Ахмат». С 13 июня 2011 года по март 2021 года Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел по Чечне. С этого поста он был уволен Путиным на фоне резонанса от рассказа бывшего силовика, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

Алаудинов отметил, что "сегодня война, к нам пришел враг". "Сегодня в нашей стране должны стоять строем все, от мала до велика", - подчеркнул он.

Срочники, которые погибнут в боях, попадут в рай, заверил Алаудинов. «А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего!" – заявил он.

Напомним, 13 августа Алаудинов сообщил, что в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня". Он подчеркнул, что в плен попали "не кадыровцы", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника".

Подразделение "Ахмат-Чечня" состоит из уроженцев республики, которые не готовы к боевым действиям и занимаются охраной правопорядка. Сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, в основном состоит из добровольцев, прибывших из разных регионов России, а также бывших "вагнеровцев", а чеченцев в нем немного, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Власти и религиозные деятели Чечни не раз называли военную операцию на Украине джихадом и призывали мусульман отправиться на нее. В частности, Рамзан Кадыров 25 октября 2022 года заявил о джихаде против "сатанинской демократии", пообещав "не обороняться, а только нападать".

16 марта 2023 года Кадыров заявил, что жители Чечни должны быть готовыми участвовать в военной операции на Украине в составе любого из подразделений, а нежелание отправляться туда свидетельствует об отсутствии веры.

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