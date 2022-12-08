Чеченские активисты усомнились в связи исчезновения Тумсо с презентацией его партии

08 декабря 2022, 04:53

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Создание Тумсо Абдурахмановым партии не могло значительно повысить угрозу безопасности блогера, который давно был объявлен врагом Кадырова, тем более, что новая политическая сила не успела себя проявить, заявили «Кавказскому узлу» представители чеченской диаспоры в Европе и Турции.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 5 декабря об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков и юрист Абубакар Янгулбаев выразили надежду, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб. Родственники Тумсо не отреагировали на информацию о его гибели, однако опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники сочли, что у родных блогера есть причины молчать.

Близкие родственники Тумсо Абдурахманова, живущие в Чечне, в апреле 2019 года прокляли блогера и объявили, что не будут мстить за его смерть. "Почва для моего физического устранения кадыровцами подготовлена", - заявил тогда на это Тумсо. Причиной такого шага родственников стало давление властей, родные Тумсо просто обезопасили себя, заявили глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Блогерская деятельность Тумсо Абдурахманова для российских спецслужб и Рамзана Кадырова была достаточным раздражителем, чтобы продолжать охоту на него. Создание политической партии, о котором блогер объявил незадолго до своего исчезновения «не намного увеличило этот риск», считает пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

В видеопрезентации, опубликованной 2 ноября на сайте политической партии «Голос Чечении», сообщается, что политическую организацию возглавил Тумсо Абдурахманов. Помимо него в партию вошли брат блогера Мухаммад Абдурахманов, депутат парламента Чеченской Республики Ичкерия Хамид Янгулбаев и чеченский активист Ризван Арсакаев.

Хамид Янгулбаев был депутатом последнего парламента Ичкерии, а Ризван Арсакаев был активным деятелем в межвоенный и военный период, рассказал Албаков корреспонденту «Кавказского узла».

Он отметил, что развитие партии будет напрямую зависеть от того, в живых ли Тумсо Абдурахманов. «После исчезновения Тумсо, - а я до сих пор надеюсь, что он жив, просто его скрыли, - партия, вероятно, не будет развиваться. Да, он критиковал (одного из лидеров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда) Закаева, (главу недавно созданного политического движения чеченской диаспоры "Единая сила" Джамбулата) Сулейманова, но у него было хорошее правило, за которое я его уважаю, - он не выносил на публику наши противоречия, хранил наше единство, оставляя недопонимание внутри [нашего сообщества]», - заявил Албаков.

25 и 26 ноября во Франции было объявлено о создании политического движения чеченской диаспоры "Единая сила". Главой совета движения стал Джамбулат Сулейманов, а его заместителем – Анзор Масхадов, сын президента Ичкерии Аслана Масхадова, сообщила 26 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Наиболее авторитетным политиком чеченской диаспоры сегодня является Ахмед Закаев, об ослаблении его влияния речи не идет и недавно созданные организации вряд ли способны его потеснить, уверен он. «Его последние выступления только усиливают его позицию, он протягивает руку молодым, тем, кто имеет религиозное образование. Он полностью разъяснил свою позицию по поводу секуляризма и шариата, именно Закаев проявляет гибкость, договороспособность, дает молодежи высказаться», – сказал Албаков.

Создание политической партии не стало фактором усиления позиций Абдурахманова, чтобы связывать именно с этим событием возможное покушение на него, заявил корреспонденту «Кавказского узла» президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Не считаю, что он приобрел дополнительные бонусы для ожидания нового покушения в связи с организацией политической партии. Он не приобрел дополнительный вес с точки зрения властей Чечни. Скорее его [заявление] о создании партии могло каким-то образом напрягать его коллег, блогеров, политических деятелей, сторонников Ичкерии. Но Кадырова, я абсолютно уверен, это его политическое [заявление] не тронуло», - сказал Кутаев.

Политические инициативы Абдурахманова навряд ли могли повлиять на позиции Ахмеда Закаева и возглавляемое им правительство ЧРИ в изгнании, считает глава Ассамблеи народов Кавказа. Он отметил, что в качестве блогера Тумсо долгое время "оперировал исламскими понятиями и категориями", а создание политической партии вошло в противоречие с тем, что он декларировал ранее, и насторожило часть его сторонников.

«Каждый человек хорош в той ипостаси, в которой он состоялся. Тумсо Абдурахманов просто озвучивал то, что все знали, после ему начали давать информацию, которая была недоступна другим, этим он стал полезен и ценен. Насколько бы он потеснил Правительство в изгнании, Закаева – не думаю, что это вообще могло бы повлиять на изменение позиций как самого Тумсо, так и позиции Закаева. Появившись именно в таком статусе, Тумсо сам себе поставил в очень неудобное положение. Людей, которые серьезно к нему достаточно относятся, напрягла смена его установок», - рассказал Кутаев.

На канал Тумсо Абдурахманова в Telegram по состоянию на 4.50 мск сегодня подписаны 39 тысяч 366 пользователей, при этом публикации канала в октябре и ноябре набирали более 60 тысяч просмотров. У канала Тумсо в YouTube 477 тысяч подписчиков, разные видеовыпуски блогера в течение последнего года набирали от 100 до 700 тысяч просмотров.

Кутаев не берется оценивать перспективы вновь созданной партии, пока она никак себя не проявила. «Партия не стала пока частью общественно-политического процесса», - сказал он, отметив, что не знает о значимых политических достижениях других участников презентации «Голоса Чечении» - Хамида Янгулбаева и Ризвана Арсакаева. Политические перспективы созданного Анзором Масхадовым и Джамбулатом Сулеймановым движении «Единая сила», по словам Кутаева, также под сомнением.

Причины покушения на Тумсо Абдурахманова в том, что он был объявлен личным врагом Рамзана Кадырова, уверен один из лидеров чеченской диаспоры Турции, руководитель общественной организации «Кавказдер» Али Висхаджиев.

«То, что он стал лидером партии – естественно, может быть дополнительной причиной покушения, хотя оно не подтверждено близкими родственниками, и мы надеемся, что это неправда. Тем не менее он был их политическим оппонентом и врагом, поскольку освещал самые больные моменты и они открыто объявили его своим врагом», - сказал Висхаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Партия «Голос Чечении» вполне может иметь определенное влияние на чеченскую диаспору, однако «ее политический вес будет зависеть от самой политической силы и ее шагов», отметил Висхаджиев. «Если будут реальные действия – народ поддержит, если не будет действий, которые могут показать будущее, в которых есть перспектива и конкретная программа - получится очередная партия в числе многих других», - сказал он, отметив, что не знает представителей «Голоса Чечении» Хамида Янгулбаева и Ризвана Арсакаева.

Активист уверен, что позициям Ахмеда Закаева появление новой политической силы не нанесет ущерба, выразив надежду, что между чеченскими общественно политическими движениями «конфликтов не будет».

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