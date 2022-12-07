Правозащитники связали молчание родных Тумсо с чеченскими традициями и реалиями

07 декабря 2022, 21:14

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Траурные мероприятия по погибшему обычно не проводятся в Чечне, пока тело погибшего не доставлено домой, указали правозащитница Екатерина Сокирянская и кавказовед Руслан Кутаев, комментируя отсутствие реакции родных Тумсо Абдурахманова на версию о его убийстве. Молчание родных Тумсо может быть способом обезопасить себя, предположила правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы 2 декабря отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. 5 декабря об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Но сын президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор, который ранее подтвердил информацию о смерти блогера, в ночь на 6 декабря заявил, что не до конца уверен в достоверности своих источников. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков и юрист Абубакар Янгулбаев выразили надежду, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб.

Близкие родственники Тумсо Абдурахманова, живущие в Чечне, в апреле 2019 года прокляли блогера и объявили, что не будут мстить за его смерть. "Почва для моего физического устранения кадыровцами подготовлена", - заявил тогда на это Тумсо. Причиной такого шага родственников стало давление властей, родные Тумсо просто обезопасили себя, заявили глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Родственники могут знать о смерти Тумсо, но не разглашать эту информацию, предположила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Если они действительно отреклись [от Тумсо], то, естественно, будут молчать. Также я не исключаю, что они молчат, чтобы не привлекать к себе внимание. То, что публичной реакции с их стороны нет, удивления не вызывает", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

В реалиях Чечни молчание родственников Тумсо является наиболее действенным способом обезопасить себя, считает правозащитница. По ее мнению, если родственники решат провести тезет (поминки), то власти расценят такой поступок как поддержку Тумсо. "Такое уже бывало: чтобы сохранить жизнь других детей, отца заставляли на похоронах сына проклинать его. Понятно, что это было неискренне, но было", - сказала Ганнушкина.

Правозащитница при этом усомнилась в возможности того, чтобы у Тумсо не осталось в Чечне или в России родственников по отцовской линии. "Обязательно есть двоюродные, троюродные и так далее братья, сестры. Не может быть такого, чтобы ни одного мужчины-родственника Тумсо (по отцу) в Чечне или в стране не осталось", - сказала Ганнушкина.

22 декабря 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похищены шесть его родственников: двоюродные дяди - Мовлды, Муса и Мовсар Абдурахмановы, троюродный брат Мохмад Абурахманов, а также братья его матери - Саламбек и Муслим Хасаровы. Он напомнил, что ранее его родным выдвигался ультиматум. "Они должны меня остановить, в противном случае им угрожали кровной местью", - написал блогер в своем телеграм-канале. Он связал похищение родных с критикой его брата Мухаммада в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. Тумсо опубликовал скриншот сообщения с угрозой убить его родных, если за 24 часа он не опубликует видео с извинениями перед Кадыровым. Однако Тумсо Абдурахманов отказался выполнять ультиматум.

Согласно чеченским традициям, для траурных мероприятий по погибшему необходимо, чтобы тело было доставлено домой, однако есть и исключения, указала директор проекта по Северному Кавказу Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская.

"Когда семья узнает о смерти близкого, то объявляют похороны. Если человек умер не в республике, то ждут, когда привезут тело. Если тела по какой-то причине нет, то бывает так, что и без тела начинают принимать соболезнования. О каких-то правилах относительно того, надо или не надо [родственникам] опровергать смерть, мне неизвестно. Но, как мы понимаем, в те времена, когда формировались традиции, были совсем не те политические реалии, в которых мы сегодня живем", - рассказала Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно чеченским традициям, мероприятия соболезнования, в частности открытие ворот, не начинаются до тех пор, пока тело усопшего не будет доставлено до его дома или дома родственников, подтвердил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. До этого родственники объявляют о смерти человека жителям населенного пункта, где родные проживают, то есть "смерть становится гласностью для общества".

Поведение чеченской семьи при сообщении о смерти родственника зависит от того, насколько достоверны факты гибели, подчеркнул Кутаев. Только утверждения властей о смерти человека не являются основанием для того, чтобы родные признали родственника мертвым. "Они должны убедиться, у них должны быть железные доказательства, что близкий им человек действительно умер – это очень важное условие того, чтобы провести траурные мероприятия", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни после появления первых сообщений о возможной гибели Абдурахманова никак не прокомментировали их, хотя покушение на него два года назад вызвало шквал комментариев чеченских пропагандистов.

Если подтверждения у родственников нет, а есть только сообщения от властей, то, согласно традициям, это не является для них основанием считать человека умершим. Однако в Чечне, считает Кутаев, власти могут надавить на родственников. "В конфронтацию с чеченскими властями родственники вступать не будут, без сомнения. Они скажут – да, убит, раз власти говорят. Но никто не скажет, что власти не правы", - сказал Кутаев.

Он также отметил, что известны случаи, когда человек погибал, но чеченские власти запрещали тезет, хотя "все знали о смерти человека".

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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