Власти Чечни встретили молчанием сообщения о возможной гибели Тумсо

06 декабря 2022, 20:00

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Представители чеченских властей и СМИ республики никак не комментируют тему о возможной гибели Тумсо Абдурахманова, хотя покушение на него два года назад вызвало шквал комментариев пропагандистов. Юрист Абубакар Янгулбаев предположил, что Тумсо находится под защитой властей Швеции.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, при этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако 5 декабря об убийстве Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Сын президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор, который ранее подтвердил информацию о смерти блогера, в ночь на 6 декабря заявил, что не до конца уверен в достоверности своих источников. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков надеется, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб.

26 февраля 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено нападение. По версии блогера, нападавший проник в его квартиру, представившись соседям полицейским, и начал избивать спящего Тумсо молотком, но Абдурахманов обезоружил нападавшего. Руслан Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно. Руководитель провластного ИА "Чечня Сегодня" Чингиз Ахмадов за неделю после нападения на Тумсо Абдурахманова разместил в Instagram* четыре публикации, в которых высмеял версию блогера о покушении. Позицию Ахмадова поддержали и администраторы чеченских пабликов. Некоторые пользователи соцсети осудили оппонентов Тумсо за настойчивые попытки уличить блогера во лжи.

Представители чеченских властей и пропагандисты хранят молчание в связи со слухами об убийству Тумсо Абдурахманова спустя шесть дней после того, как об этом появились первая информация. По состоянию на 19.30 мск в аккаунтах в Telegram, Instagram* и "Вконтакте" главы Чечни Рамзана Кадырова не содержится комментариев по этому поводу.

Не прокомментировали противоречивые сведения о Тумсо глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, и глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который часто вступал в полемику с Тумсо Абдурахмановым в соцсетях, также ничего не писал о нем с 1 декабря текущего года

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Также никак не отреагировали на сообщения о возможном убийстве Тумсо Абдурахманова муфтий Чечни Салах Межиев, омбудсмен Чечни Магомед Солтаев, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Обошли эту тему стороной и чеченские СМИ. Так информации о Тумсо Абдурахманове нет на сайтах и в соцсетях ЧГТРК "Грозный", ИА "Грозный-информ" и "Чечня сегодня".

После угроз Кадырова и чеченских чиновников в адрес семьи Янгулбаеевых, в том числе депутата Госдумы и советника главы Чечни Адама Делимханова, который на чеченском языке пригрозил "отрезать головы" членам семьи Янгулбаевых и тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык состоялся митинг в Грозном, участники которого жгли портреты Янгулбаевых и высказывали угрозы в их адрес. После этого состоялась встреча Кадырова с Путиным. Члены команды Кадырова впредь не намерены давать журналистам комментарии относительно ситуации с его критиками и не будут реагировать на высказывания находящихся за границей противников властей региона, заявил 8 февраля министр информации Чечни Ахмед Дудаев. Власти Чечни сами создали популярность своим критикам ответами на их заявления, а решение отказаться от дальнейшего комментирования критики стало результатом встречи Кадырова с Путиным на фоне конфликта главы Чечни с Янгулбаевыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Тумсо Абдурахманов находится под защитой шведских властей, предположил юрист Абубакар Янгулбаев.

"Одна из наиболее логичных версий событий с Тумсо — его в срочном порядке обезопасили местные спецслужбы по причине возможного и/или готовящегося покушения и угрозе жизни. А возможно просто перестраховываются.Я верю, что он жив и под надежной защитой. Швеция уже однажды совершила ошибку допустив на него нападение и с тех пор его безопасность всегда была под контролем. Я сам был под подобной защитой, поэтому знаю как это работает", - написал он в своем Telegram-канале.

Янгулбаев также отметил, что "Тумсо, как и другим политбеженцам из Чечни каждый день угрожает опасность".

1 декабря в интернете распространились неподтвержденные сообщения об убийстве Абдурамханова в Швеции, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что эти публикации не выглядят достоверными. Полиция Швеции и адвокат Абдурахманова отказались комментировать сведения о его смерти. По словам правозащитника Александра Черкасова, комментировать слухи об убийстве Абдурахманова нельзя без подтвержденной информации, но чеченских политэмигрантов в Европе убивают уже более десяти лет и угрозу для их жизней европейские власти не воспринимают как системную.

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