Черкасов назвал системной угрозу жизни чеченских политэмигрантов в Европе

06 декабря 2022, 01:37

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Комментировать слухи об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова без подтвержденной информации о случившемся нельзя, однако чеченских политэмигрантов в Европе убивают уже более десяти лет и угрозу для их жизней европейские власти не воспринимают как системную, отметил член совета Центра защиты прав человека "Мемориал"* Александр Черкасов.

Как писал "Кавказский узел", новые сообщения о смерти Тумсо Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, указали 5 декабря представители Ассамблеи чеченцев Европы и чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". Блогера могли скрыть силовики для его безопасности, отметили они, призвав дождаться официальной информации. Полиция Швеции и адвокат Абдурахманова отказались комментировать сведения о его смерти.

1 декабря в интернете распространились неподтвержденные сообщения об убийстве Абдурамханова в Швеции, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что эти публикации не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Информацию подтвердил и сын президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор.

Телеканал "Дождь"** 5 декабря взял интервью у члена совета Центра защиты прав человека "Мемориал"* Александра Черкасова по поводу слухов о гибели Абдурахманова.

Черкасов в начале интервью отметил, что никакой дополнительной информации, кроме той, которая муссируется в новостях и соцсетях, о ситуации с блогером у него нет. "Нет никаких деталей, нет тела - поэтому пока мы не можем комментировать этот сюжет. Да, на Тумсо раньше уже покушались, да, ему угрожали, да, ему объявляли кровную месть и так далее <...> Тумсо был враг номер один среди всех оппозиционных блогеров, потому что у него была огромная аудитория - огромная по сравнению со всеми остальными", - отметил правозащитник.

Он отметил, что "в Европе чеченских политэмигрантов убивают уже более десяти лет". Одним из первых, в частности, было убийство в 2004 году в Катаре Зелимхана Яндарбиева и в 2009 году в Вене Умара Исраилова. "Это долгая история, в которой проигравшими отказываются и убитые, и европейские силовики - европейские спецслужбы, европейская полиция, которая неспособна, оказывается, обеспечить безопасность тем, кому дают - с большим скрипом - убежище", - заявил Черкасов.

Бывший телохранитель главы Чечни Умар Исраилов был убит в центре Вены 13 января 2009 года. 1 июня 2011 года австрийский суд признал виновными в убийстве Исраилова трех проживавших в Австрии чеченцев. Австрийская прокуратура пыталась проверить на причастность к убийству Исраилова Рамзана Кадырова и его подчиненных, но ни одного ответа на свои запросы генпрокурору России Юрию Чайке не получила. Зелимхан Яндарбиев был последовательным сторонником независимости Чечни. Он участник Первой чеченской войны, исполнял обязанности президента Ичкерии в 1996-1997 годах, а с 1999 являлся дипломатическим представителем сепаратистов на Ближнем Востоке. В феврале 2004 года Яндарбиев погиб при взрыве его автомобиля в Катаре, говорится в биографической справке о Яндарбиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Он отметил, что в случае покушения на чеченских политэмигрантов в Европе "действуют люди профессиональные, умелые, знающие свое дело". При этом он заявил, что в Европе "постфактум выяснилось, что и полиция хорошо работает - они очень быстро задержали большинство участников убийства Исраилова в январе 2009 года, только исполнитель смог добраться до Чечни". "И в других убийствах постфактум тоже полиция срабатывала гораздо лучше, чем по России. Но возможно ли обеспечить безопасность, если это не понято, как системная угроза? А, видимо, это не понято, как системная угроза. Потому что чеченцев - тех, кому в России угрожают возможные пытки и смерть - много лет уже европейцы выдают, экстрадируют, депортируют. Неважно, какая юридическая процедура будет - в Москве их все равно встретят представители из Грозного и попытки спасти будут не очень успешны", - сказал Черкасов.

По мнению правозащитника, цель террора - "не убить всех, а запугать". "Тумсо Абдурахманов очень неплохо прятался долгое время, если считать, с каким тщанием его искали и хотели именно с ним расправиться. Впрочем, повторю, мы ничего достоверно не знаем о том, как сейчас обстояли дела - нет тела, нет заявления шведских властей", - добавил Черкасов.

Напомним, что полиция Швеции не подтвердила сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"***. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировало издание официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*** включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.