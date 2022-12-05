Молчание родственников вызвало сомнения в информации о смерти Тумсо

05 декабря 2022, 15:15

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Информацию об убийстве чеченского блогера Тумсо Абдурахманова не подтвердили ни родственники, ни представители властей Швеции, указали журналист Майрбек Вачагаев, юрист Абубакар Янгулбаев и ингушская журналистка Изабелла Евлоева. Полиция Швеции и адвокат Абдурахманова отказались комментировать сведения о его смерти.

Как писал "Кавказский узел", новые сообщения о смерти Тумсо Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, указали сегодня представители Ассамблеи чеченцев Европы и чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". Блогера могли скрыть силовики для его безопасности, отметили они, призвав дождаться официальной информации.

1 декабря в интернете распространились неподтвержденные сообщения об убийстве Абдурамханова в Швеции, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что эти публикации не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Информацию подтвердил и сын президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор.

Недоверие сообщениям о смерти Тумсо выразил сегодня живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев.

"Обычно о смерти чеченца сообщает отец, брат, сестра, мать или кто-то из [других] родственников. А тут все, кроме его родных, сообщают о смерти Тумсо. Может, все-таки позволить его родным сообщить о нем и дождаться информации от них или от полиции?" - написал он в своем телеграм-канале "Чеченцы, диаспора, Европа".

Полиция Швеции не подтвердила сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*. "Полицейское управление Швеции знает о сообщениях СМИ об убийстве человека, проживающего в Швеции. Полицейское управление не может подтвердить эти сообщения СМИ или дать какие-либо дополнительные комментарии", – процитировало издание официальный ответ пресс-службы полиции Швеции на свой запрос.

Аналогичное мнение высказал сегодня уроженец Чечни, юрист Абубакар Янгулбаев. "Я не комментирую новость «убийство Тумсо Абдурахманова» без ясных на то доказательств и прямых подтверждений. Пока нет ни одного комментария ни от родственников, ни от друзей или официальных лиц Швеции. В Чечне в знак уважения к родственникам не принято инфантильно писать и говорить о смерти человека", - написал он в своем телеграм-канале.

Сомнения в достоверности сообщений о смерти Тумсо выразила сегодня и главред ингушского издания "Фортанга" Изабелла Евлоева. "По смерти Тумсо у меня куча вопросов: когда и при каких обстоятельствах совершено покушение? Где тело? Когда похороны? Почему нет официального заявления властей, родственников, и почему все смутно и непонятно? Все это напоминает мне историю с инсценировкой убийства Аркадия Бабченко", - написала она в своем телеграм-канале "Не женщина, а журналистка".

Информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году была следствием инсценировки, заявил 30 мая 2018 года сам Бабченко. Он пояснил, что узнал от сотрудников спецслужбы о готовившемся на него покушении и согласился участвовать в его имитации, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Адвокат Тумсо Абдурахманова отказался прокомментировать сообщения об убийстве блогера, сообщило сегодня работающее в Грузии издание SOVA.

Напомним, 7 октября 2021 года стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. Ранее, 26 февраля 2020 года, на блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно.

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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