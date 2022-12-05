Информацию о смерти Тумсо подтвердил Анзор Масхадов

05 декабря 2022, 10:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Тумсо Абдурахманов убит, подтвердил сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор. Информация об убийстве чеченского блогера вызвала широкий резонанс в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, при этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники.

Впервые информация об убийстве Тумсо появилась 1 декабря в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позже сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий специальную военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждается, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Сын президента Чеченской Республики Ичкерия* Аслана Масхадова Анзор подтвердил информацию о том, что чеченский блогер Тумсо Абдурахманов убит в Швеции. "Тумсо Абдурахманов убит. Не могу говорить какие-либо детали, лишь то, что в него стреляли из оружия. Мы должны консолидироваться против террора над чеченским народом... Консолидация может быть только на истине и правде", - заявил сегодня проживающий в Норвегии Анзор Масхадов в своем блоге на Youtube.

При этом он возложил вину за террор на российские власти. За полтора часа после публикации (по данным на 10.45 мск) ролик собрал 4838 просмотров и получил 855 лайков.

Информация об убийстве Абдурахманова вызвала широкой резонанс в соцсетях. В частности, запись о его смерти была опубликована сегодня в соцсети "ВКонакте" в группе "Лентач", на которую подписаны более 2,3 млн пользователей. На 10.45 мск эта запись набрала 839 отметок с реакцией пользователей и 1112 комментариев.

"Жаль. Очень грамотный был человек, и всегда по факту критиковал Кадырова", – написал Ержан Дусен.

"Несколько раз смотрел его видео, единственный, кто озвучивал правду, не боялся говорить о сегодняшней Чечне", – считает Николаев Александр.

"Блин, неужели добрались до него? Такой умный. Жаль, что и в Швеции оказалось небезопасно", – написал Артем Эрдынеев.

Отметим, что после появления первых сообщений о возможном убийстве Тумсо его сторонники не смогли связаться с братом блогера Мухаммадом. "Наш представитель Ассоциации Мухаммад Абдурахманов, являющийся родным братом Тумсо, также неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам", – сообщила ассоциация "Вайфонд" 3 декабря на своей странице в Instagram*.

Напомним также, что 26 февраля 2020 года на живущего в Швеции блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно.

"Кавказский узел" также писал, Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и его окружение. Блогер неуоднократно становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.