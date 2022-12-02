Сообщения об убийстве Тумсо вызвали недоверие в чеченской диаспоре

02 декабря 2022, 12:29

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Публикации в телеграм-каналах об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова не выглядят достоверными, указали представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября 2021 года стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца.

Тумсо Абдурахманов регулярно критикует Рамзана Кадырова и его окружение, а также становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликованы биография Тумсо Абдурахманова и справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"".

Представители чеченской диаспоры в Европе не смогли сегодня подтвердить или опровергнуть сообщения об убийстве Тумсо Абдурахманова. В чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд", находящейся в Швеции, склонны не доверять этим сообщениям, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Вайфонда".

"Мы ничего об этом не знаем, сами с утра ждали. Тумсо обычно в дневное время не на связи, он обычно с 18-19 вечера появляется. Его брат вчера был на судебных процессах. Сообщалось, что он якобы кому-то ответил, что все в порядке. Но это не похоже на правду, чтобы раньше нас информацию об этом он сообщил неизвестным людям. Нам он [Мухаммад] пока ничего не сообщил, и мы ждали, что он прокомментирует после судебного процесса. Мы тоже переживаем и надеемся, что это фейк. Сама распространяемая информация вызывает много вопросов, и мы склоняемся к тому, что это неправда. Но придется ждать, пока кто-то из них выйдет на связь", - сообщил он.

Впервые информация о вероятном убийстве Тумсо появилась 1 декабря в телеграм-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако телеграм-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждается, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Заслуживающих доверия сведений об убийстве Абдурахманова не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

"По нашей информации это неправда. Говорят об убийстве молодого парня в Швеции, который жил по соседству с Тумсо. Но и это не подтверждено. Ждем его выступления", - сказал Албаков, отметив, что брат Абдурахманова делал публикации у себя в соцсетях примерно в то же время, когда начали появляться слуха об убийстве. Публикации Мухаммада Абдурахманова были посвящены темам, не связанным с возможным покушением на Тумсо Абдурахманова.

С самим Тумсо Абдурахмановым и его братом Мухаммадом связаться не удалось, передал в 11.50 мск корреспондент "Кавказского узла". В телеграм-канале Абдурахманова последняя публикация сделана в 19.43 мск 30 ноября.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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