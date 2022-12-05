Источники подтвердили убийство Тумсо Абдурахманова

05 декабря 2022, 08:38

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Информацию об убийстве блогера Тумсо Абдурахманов в Швеции подтвердили его соратники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, при этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными.

Впервые информация о вероятном убийстве Тумсо появилась 1 декабря в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позднее сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт", поддерживающий российскую военную операцию на Украине, поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждается, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Информацию об убийстве Швеции Тумсо Абдурахманова подтвердили его соратники. Сообщается, что блогер был застрелен в ночь с 1 на 2 декабря. Силовые ведомства Швеции эту информацию пока не комментировали.

Сведения об убийстве Тумсо Абдурахманова выглядят достоверными, сообщил сегодня один из Telegram-каналов, критикующих власти Чечни. "Мы имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами. <…> Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", – говорится в сообщении.

Модератор канала добавил, что иных подробностей привести нет возможности из соображений безопасности, в том числе безопасности информаторов из Европы и Чечни.

О том, что брат Тумсо Абдурахманова Мухаммад стал недоступен, также заявили в чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд", находящейся в Швеции. "Наш представитель Ассоциации Мухаммад Абдурахманов, являющийся родным братом Тумсо, также неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам", – сообщила ассоциация 3 декабря на своей странице в Instagram*.

Напомним, 7 октября 2021 года стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. 26 февраля 2020 года на блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно.

"Кавказский узел" также писал, со стороны Тумсо Абдурахманова регулярно звучала критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и его окружения. Блогер неуоднократно становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.