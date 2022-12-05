Представители чеченской диаспоры скептически оценили сведения о смерти Тумсо

05 декабря 2022, 13:40

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Новые сообщения о смерти Тумсо Абдурахманова не подтверждены надежными источниками, блогера могли скрыть силовики для его безопасности, указали представители Ассамблеи чеченцев Европы и ассоциации "Вайфонд", призвав дождаться официальной информации.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако сегодня об убийстве Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники. Информацию подтвердил и сын президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор.

Впервые информация об убийстве Тумсо появилась 1 декабря в Telegram-канале "Ичкерия: герои, враги и предатели". Позже сам канал опроверг это сообщение. Однако Telegram-канал "Кавказ Фронт" поздно вечером 1 декабря опубликовал видео, на котором показано тело человека, отдаленно похожего на Тумсо Абдурахманова. В сообщении утверждалось, что Абдурахманов убит. В комментариях пользователи указали, что на кадрах не Абдурахманов, а Аслан Гусейнов, убитый годом ранее.

Сообщение об убийстве Абдурахманова могло быть легендой спецслужб в целях его безопасности, отметил сегодня пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков.

"Надеюсь, что это [новая информация о гибели Абдурахманова] неправда и его просто скрыли от опасности. Сообщение [соратников Тумсо] я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. С ними на связи я был, они также, как и я, не смогли дозвониться [и связаться] ни с братом, ни с кем. Возможно, у них есть иные источники. В [европейской] прессе были публикации о стрельбе, без подробностей. Я надеюсь, что была некая опасность, стрельба и его вместе с братом скрыли утром того же дня. Мы очень надеемся, что они живы, и не готовы это [сведения о гибели Тумсо] подтвердить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Албаков, указав на необходимость дождаться официальных сообщений.

Схожее мнение высказал представитель чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". Представители организации находились "в систематическом контакте" с Тумсо Абдурахмановым и его братом Мухаммадом, поэтому сведения об угрозе или ее отсутствии могли быть получены от Абдурахмановых только ими, сообщил представитель "Вайфонда" корреспонденту "Кавказского узла". "Мы не знаем, какие у них [соратников Тумсо] материалы. К сожалению, у нас нет информации", - сказал он.

Если Абдурахмановы были скрыты сотрудниками шведской полиции из соображений их собственной безопасности, то им могло быть запрещено распространять любые сведения об этом, добавил он. "Да, такое практикуется", - сказал представитель "Вайфонда".

Напомним, 7 октября 2021 года стало известно, что Тумсо Абдурахманов получил в Швеции статус политического беженца. 26 февраля 2020 года на блогера было совершено нападение, но он сумел обезоружить Руслана Мамаева, проникшего в его квартиру с молотком. Мамаев позже частично признал свою вину, он настаивал, что не планировал убивать блогера, но пошел на это, так как не мог ослушаться людей, которые направили его в Швецию из Грозного. Мамаев заявил, что заведомо "провалил задание". Суд в Швеции 11 января 2021 года признал граждан России Руслана Мамаева и Эльмиру Шапиаеву участниками нападения на блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова и приговорил их к десяти и восьми годам заключения соответственно.

Со стороны Тумсо Абдурахманова регулярно звучала критика в адрес Рамзана Кадырова и его окружения. Блогер неоднократно становился объектом критики со стороны приближенных главы Чечни и провластных чеченских медиаресурсов. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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