Анзор из Вены критиковал Кадырова в стиле убитого блогера Мансура Старого

05 июля 2020, 15:26

Мамихан Умаров, о чьем убийстве в Вене 4 июля сообщили источники, рассказал в 2020 году о поступавших ему заказах на организацию терактов и убийств, прославился жесткой критикой и оскорблениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, его родных и его советника Шаа Турлаева. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Мансур Старый.

"Кавказский узел" писал, что 4 июля в Вене был убит уроженец Чечни. Убитым является жесткий критик Рамзана Кадырова и его окружения Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, сообщил историк Майрбек Вачагаев, автор Telegram-канала "Чеченские новости из Европы", и другие источники.

Мамихан Умаров родился в 1977 году в Аргуне, а с 2005 года проживал в Австрии с документами на имя Beck Martin. С 2008 года сотрудничал с австрийскими спецслужбами, получал заказы на организацию убийств в Европе, Турции и других странах, в том числе Адама Осмаева и Амины Окуевой на Украине, следует из интервью Умарова украинскому "Свободному каналу" от 3 февраля 2020 года.

Автомобиль, в котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, был обстрелян под Киевом 30 октября 2017 года. Окуева погибла, а Осмаев был ранен. Адам Осмаев был известным оппонентом Рамзана Кадырова, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова". МВД Украины предположило, что к нападению причастны российские спецслужбы или сторонники главы Чечни. Сам Кадыров выдвинул версию, что к покушению причастны украинские спецслужбы.

Умаров вел в YouTube канал Anzor Tscharto Beck Martin. Первое видео канала датировано 9 апреля 2020 года, а последнее — 3 июля. Всего там опубликовано 30 видео. На 5 июля 2020 года у канала 12,7 тысячи подписчиков. Популярность роликов Умарова варьируется от 106 тысяч до 492,4 тысячи просмотров. В своих видео блогер открыто критикует и оскорбляет с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Есть также ролик с критикой и оскорблениями в адрес бывшего лидера чеченских сепаратистов Шаа Турлаева, ставшего советником Рамзана Кадырова.

Предпоследнее видео канала Anzor Tscharto Beck Martin от 2 июля сегодня опубликовал также Telegram-канал Tvjihad, представив его как "Видео убитого в Вене чеченского блогера "Анзора". "Какой слог, какая манера речи — ничем не хуже почившего в отеле "Дерзкий петух" Мансура Старого", — говорится в аннотации к видео.

Выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года, пополнив число убитых в Европе критиков главы Чечне, о которых говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза". Имран Алиев, как и Мамихан Умаров, оскорблял лично Кадырова и его окружение с использованием ненормативной лексики. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни указали, что этот блогер не снискал популярности в республике из-за оскорбительной риторики его публикаций и обилия нецензурной брани.

"Видео убитого в Вене чеченского блогера "Анзора", на котором Мамихан Умаров, глядя в камеру, говорит преимущественно по-чеченски, в публикации Telegram-канала сопровождается наложенными на видеоряд субтитрами на русском языке. Согласно этому переводу, Умаров обращается лично к Рамзану Кадырову, адресуя нецензурные оскорбления главе Чечни, а также его отцу и матери. При этом Умаров упрекает Кадырова в том, что тот "унижает и оскорбляет" людей, и требует от главы Чечни соблюдать "чеченские законы".

У самого популярного видео на канале Умарова 492 442 просмотра. На этом видео от 8 июня продолжительностью в полчаса Умаров говорит по-чеченски, но произносит на русском языке нецензурные оскорбления в адрес матери Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. В последнем видео на своем канале от 3 июля Умаров тоже говорит по-чеченски. При этом в его репликах снова соседствуют имена Рамзана Кадырова, Аймани Кадыровой и ругательства на русском языке. А в видео от 1 июля Умаров обругал маму Кадырова словом, которым называют женщин легкого поведения.